Среда, 22 Декабря 2021 16:16

АрмИнфо.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что ведется подготовка личной встречи глав стран СНГ в Санкт-Петербурге 28 декабря.

"Действительно, есть подготовка к личной встрече президентов", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос о встрече и ее формате.

Он добавил, что не исключено, что "на полях" мероприятия может состояться отдельная двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. "Может", - ответил Песков на соответствующий вопрос, передает Интерфакс.