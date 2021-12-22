Среда, 22 Декабря 2021 16:15

АрмИнфо.Секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян и находящийся в Ереване с рабочим визитом Генсек ОДКБ Станислав Зась на встрече 22 декабря обсудили программы, которые будут реализованы в период председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, в этом контексте приоритетной была признана совместная деятельность государств-членов ОДКБ по выработке политики противодействия терроризму, экстремизму, миграционной безопасности, биологической безопасности и незаконному обороту наркотиков.

Собеседники обменялись мнениями по вопросу содействия снижению напряженности на армяно-азербайджанской, таджикско-киргизской и таджикско-афганской границах. В этом ключе генсек ОДКБ подчеркнул вероятность увеличения потока беженцев из Афганистана на территории государств-членов ОДКБ, охарактеризовав это как миграционный вызов.

В свою очередь Григорян представил ситуацию на армяно-азербайджанской границе, подчеркнув, что это вызов первостепенной важности для Армении. В этом контексте была обоюдно подчеркнута важность обеспечения условия для скорейшего начала процесса демаркации армяно-азербайджанской границы.