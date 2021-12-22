Среда, 22 Декабря 2021 16:13

АрмИнфо. В Ереване под сопредседательством заместителя премьер-министра РА Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра РФ Алексея Оверчука прошло 20-е заседание армяно-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как сообщает пресс-служба правительства, в рамках заседания были обсуждены вопросы развития торгово-экономических отношений, сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, высоких технологий, здравоохранения, образования и других сферах, представляющих взаимный интерес. По итогам заседания вице-премьеры выступили с речами и подписали протокол.

Вице-премьер Мгер Григорян подчеркнул, что, несмотря на ограничения, вызванные пандемией коронавируса, войной и исходящими от всего этого экономическими последствиями, двум странам удалось сохранить темпы развития двустороннего сотрудничества. связи. Мгер Григорян отметил, что в результате заседания удалось еще раз дать стимул развитию отношений между двумя странами, выявить все перспективные направления армяно-российского сотрудничества.

В своем выступлении вице-премьер РА подчеркнул, что в 2022 году две страны будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений, а также 25-летие подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. В этом контексте вице-премьер заверил, что армянская сторона приложит все усилия для надлежащей организации мероприятий. Мгер Григорян подчеркнул, что отношения между двумя странами носят комплексный характер, они включают все без исключения сферы межгосударственных отношений. Подводя итоги, вице-премьер поблагодарил своих российских коллег за конструктивное обсуждение в рамках заседания.

Отмечается, что в рамках заседания подписаны Программа межрегионального сотрудничества между Правительством Республики Армения и Правительством Российской Федерации на 2022-2027 годы, Программа сотрудничества в области охраны окружающей среды на 2022-2023 годы, План мероприятий по реализации Меморандума о взаимопонимании между Министерством спорта Российской Федерации и министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения на 2022- 2023 гг.