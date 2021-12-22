Среда, 22 Декабря 2021 12:32

АрмИнфо.Власти Турции поддерживают террористов, которые совершают преступления против России. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Такое высказывание глава Чечни сделал после того, как 10 декабря в турецком Кёрфезе открыли парк имени первого главы самопровозглашенной Ичкерии (признана террористической и запрещена в РФ) Джохара Дудаева. Последний был убит в 1996 г. у чеченского села Гехи-Чу.

Кадыров в своем Telegram-канале отметил, что к нему обратились представители парламента Чеченской Республики, силовых структур и духовенства с просьбой отреагировать на действия турецких властей, которые прикрывают террористов, совершивших преступления в России, а затем и вовсе обливающих грязью в интернете все руководство страны и республики.

"Вы можете представить, чтобы в России официально приютили целую организованную банду, которая, к примеру, совершила теракт в Турции и убила президента, а затем с территории дружеского государства посылает угрозы, оскорбления в адрес супруги погибшего, членов его семьи, всего народа? ? Я лично не представляю себе такого циничного политического поступка и поэтому открыто обращаюсь к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: определитесь! Либо Вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией, не меняя своих убеждений за её спиной.

А иначе, пока в Турции находят убежище разыскиваемые бандиты и отморозки, пока они открыто устраивают сборища и мероприятия по переименованию парков именами террористов, причастных к гибели тысяч мирных граждан, мы оставляем за собой право на ответные действия", - написал Кадыров.

При этом глава Чечни, в качестве зеркального ответа, логично назвать один из парков Грозного в честь основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, который отбывает пожизненное наказание в одной из тюрем Турции. Глава Чечни также обратился к российскому Министерству иностранных дел с просьбой принять упреждающие дипломатические меры против подобных действий Анкары.

"Обращаюсь и к Министерству иностранных дел Российской Федерации: нынешние действия турецких властей - это прямая угроза для российско-турецких отношений, которые развивались веками. Следует обратить на это внимание и принять против подобных проявлений упреждающие дипломатические меры", - подытожил Кадыров.