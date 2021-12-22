Среда, 22 Декабря 2021 11:56

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 декабря принял заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука. Во встрече приняли участие вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян и Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

Возглавляемая заместителем председателя правительства РФ межведомственная делегация находится в Ереване для участия в заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Российской Федерацией.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян подчеркнул важность проведения 20-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Российской Федерацией и пожелал успехов работе межправкомиссии.

Заместитель председателя правительства РФ поблагодарил за прием и подчеркнул, что двусторонние контакты в текущем году были довольно интенсивными: Армению посетил ряд бизнес-миссий, представители российского бизнеса, которые очень заинтересованы в работе в Армении.

Никол Пашинян и Алексей Оверчук обсудили вопросы повестки армяно-российского сотрудничества и экономических связей. Собеседники коснулись объемов двустороннего товарооборота в 2021 году и выразили удовлетворение прогрессом в этом направлении. Собеседники подчеркнули важность комплексных усилий по развитию торгово­экономического и инвестиционного сотрудничества и полноценной реализации имеющегося в этой сфере потенциала.

Стороны обменялись мнениями о перспективах восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и деятельности трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана.

Напомним, что ранее вице-премьер Армении Мгер Григорян сообщал, что товарооборот между Арменией и Россией в первом полугодии 2021 г. составил $1,9 млрд.