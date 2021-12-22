Среда, 22 Декабря 2021 11:55

АрмИнфо.Депутаты Национального Собрания, государственные служащие и сотрудники аппарата парламента будут поощрены единовременным денежным вознаграждением.

Соответствующее решение, как сообщает официальный сайт законодательного органа, подписал спикер НС Ален Симонян. Размер премий не оглашается.

Напомним, что 3 ноября на предварительных обсуждениях государственного бюджета депутат от блока "Гражданский договор", глава постоянной комиссии по финансово- кредитным и бюджетным вопросам Геворг Папоян отметил, что с февраля 2020 года парламентарии фактически не получают премии (30% от зарплаты). По словам Папояна, для сотрудников аппарата парламента предусмотрены премии в размере 30% от общего фонда заработной платы. "Это и водители, и эксперты в парламентских комиссиях, помощники депутатов и технический персонал. Они продолжат получать премии, а депутаты - нет" - заверил тогда глава комиссии.

Между тем, ранее - в июле 2021 года на внеочередном заседании Национальное собрание Армении приняло подготовленный провластными депутатами законопроект, согласно которому размер ежемесячной суммы, выделяемой на депутатские расходы каждого депутата, был увеличен с 50 тыс. до 250 тыс. драмов. Эта сумма выделяется депутатам отдельно от зарплаты. В обосновании проекта отмечается, что действующее регулирование не пересматривалось со дня принятия закона, в то время как с годами произошло значительное увеличение расходов.