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 Среда, 22 Декабря 2021 11:55
Марианна Мкртчян

Оппозиционер: Военный бюджет Армении на 2022 год инерционный

Оппозиционер: Военный бюджет Армении на 2022 год инерционный

АрмИнфо.Военный бюджет Армении на 2022 год можно охарактеризовать одним словом - инерционный, считает депутата парламента Армении от оппозиционной фракции "Честь имею", экс-советник президента Арцаха по оборонным вопросам Тигран Абраамян.

Депутат констатировал, что вот уже месяц, как у Армении новый министр обороны Сурен Папикян, четвертый по счету после войны.

"Давид Тоноян задержан, Вагаршак Арутюнян имеет амбиции перейти на дипломатическую работу, об Аршаке Карапетяне ничего не известно, а о деятельности действующего министра и его приоритетах никто не знает. У Армении новый министр обороны уже больше месяца, но, как и в случае с двумя предыдущими, Папикян продолжает хранить молчание", - отметил оппозиционер на своей странице в Фейсбук.

Обратив внимание на то, что был не согласен с преобладающим большинством инициатив экс-министра РА Давида Тонояна, оппозиционер назвал неприемлемым его действия после войны. По словам Абраамяна, пиар-кампании преобладали над реальной работой Тонояна, но, по крайней мере, в этом была какая-то публичность, хорошо или плохо другой вопрос, но было хоть какое-то представление о его деятельности и программах.

При этом депутат отметил, что сегодня о деятельности Папикяна на посту министра обороны известно очень мало, да и то только из официальных релизов о нескольких встречах, и пока не понятно, что он думает о восстановлении системы, которую возглавляет, устранении последствий войны и модернизации армии.

"Военный бюджет на 2022 год можно охарактеризовать одним словом - инерционный. У меня сложилось впечатление, что ни министр обороны, ни начальник Генштаба, и особенно Пашинян (премьер-министр РА- ред.), не знают, с чего начать и куда двигаться. В целом деятельность Пашиняна после 2018 года была направлена на разрушение системы безопасности и все его инициативы не только провалились, но и стерли с лица земли то, что создавалось десятилетиями. Пашинян продолжает уничтожать системы, в которых все задействованные силы и фигуры, независимо от личных и профессиональных качеств, обстоятельств попадания в правящую команду, будут нести ответственность за все его действия, сделанное и не сделанное", - подытожил он.

Так, согласно проекту закона "О государственном бюджете РА на 2022 год", утвержденном на заседании правительства 30 сентября, на оборонную сферу финвласти планируют направить 15,8% расходной части госбюджета. Согласно заложенным в проект бюджета данным, расходы на оборону в 2022 году вырастут на 11% или на 33 млрд драмов, составив более 345,4 млрд. драмов. (около 725 млн долларов). "Мы последовательно будем двигаться в направлении создания профессиональной армии, но сделаем это плавными, продуманными шагами, повышая привлекательность военной службы", - отметил глава армянского правительства Никол Пашинян, представляя проект бюджета в парламенте. В частности, в 2022 году Министерство обороны РА направит финансирование на реализацию пяти программ, на которые в проекте госбюджета предусмотрено всего 345,4млрд драмов (345 420,8 млн драмов), при этом на текущие расходы будет потрачено 222 884,8 млн драмов или 64,5% средств, а по линии нефинансовых активов - 122 535,9 млн.  драмов или 35,5%. Расходы увеличатся на 33 726,7 млн драмов или 10,8% по сравнению с утвержденным госбюджетом РА на 2021 год.

Львиная доля финансирования будет направлена на содержание Вооруженных сил РА, обеспечение боеспособности и жизнеобеспечения армии - более 340 млрд драмов (340 569,3 млн драмов, что на 34 087,8 млн драмов или на 11,1% больше суммы, утвержденной госбюджетом РА на 2021 год). На военно-медицинские услуги из бюджета планируется выделить 2 млрд 635.4 млн драмов, что на 199,8 млн драмов меньше суммы, утвержденной госбюджетом на текущий год. 1,129.8 млн драмов будет выделено для осуществления поставок современного медоборудования в центральные гарнизонные военные госпитали.  1,029.1 млн драмов направят на военное обучение и переподготовку. На программы гуманитарного разминирования и экспертных услуг предусмотрено 317,6 млн драмов, что на 21,4 млн драмов меньше финансирования, утвержденного госбюджетом РА на 2021 год. 


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