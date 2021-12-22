Среда, 22 Декабря 2021 11:15

АрмИнфо.Армения впервые в своей истории входит в процесс нормализации отношений с Турцией, удовлетворив все требования турецкой стороны. Такого мнения придерживается политолог, эксперт по Америке Сурен Саркисян.

По его словам, Арцах сдан Азербайджану, международное признание Геноцид армян де- факто снято с армянской внешнеполитической повестки, в ближайшее время будут удовлетворены новое требование - открытие коридора.

"Кстати, в 1992 году Турция поставила перед Арменией условие, убрать из Декларации о независимости, следующий обзац: "Республика Армения поддерживает процесс международного признания Геноцида армян в Османской империи и Западной Армении 1915 года". Еще одним условием было убрать символ горы Арарат с герба Вооруженных сил РА, поскольку он рассматривался в качестве территориальной претензии к Турции", - отметил Суренян.

Эксперт считает, что во время разработки новой Конституции (обратите внимание на инициативу Никола Пашиняна) может и этот вопрос разрешится, скажем, путем основания четвертой республики и принятия новой декларации и т.д.

При этом политолог полагает, что сейчас Армения и Турция подпишут документы об установлении дипломатических отношений, в котором армянская сторона признает территориальную целостность Турецкой Республики и нерушимость ее границ, и зафиксирует абстрактную формулировку по Геноциду армян в эрдогановском стиле "общей трагедии".

"У Турции не будет никаких ограничений со стороны Армении на предстоящих переговорах, но некоторые ограничения будут со стороны государств-посредников. На данный момент их два: США (см. утечку Bloomberg) и Россия (см. Запрос властей Армении о посредничестве)", - подытожил Саркисян.

13 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, заявил, что Анкара и Ереван назначат специальных представителей для обсуждения шагов по нормализации отношений между двумя странами. Глава турецкого МИД также объявил о возобновлении чартерных рейсов между Стамбулом и Ереваном в ближайшее время. Чавушоглу подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.

В Ереване приветствовали данное заявление главы МИД Турции. Так, пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, в частности, заявил: "Армения, как прежде, так и сегодня готова к процессу нормализации отношений с Турцией без предварительных условий, что прописано в программе правительства РА. В этой связи, положительно оцениваем заявление главы МИД Турции о назначении специального представителя по нормализации отношений, и подтверждаем, что армянская сторона также назначит специального представителя для этого диалога".

С турецкой стороны переговоры будет вести, кадровый дипломат, имеющий также опыт работы в Службе нацбезопасности Турции, бывший посол в Вашингтоне Сердар Кылыч. С армянской - заместитель председателя Национального Собрания РА Рубен Рубинян.