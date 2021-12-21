Вторник, 21 Декабря 2021 22:09

АрмИнфо. На 88-ом году жизни скончалась супруга национального героя Армении, государственного и политического деятеля, Первого секретаря ЦК КП Армении Карена Демирчяна Рима Демирчян. Рима Демирчян долгие годы преподавала в Национальном политехническом университете Армении, и руководила благотворительным фондом им. Карена Демирчяна.

Несколько дней назад она была госпитализирована в МЦ <Эребуни>.