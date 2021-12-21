Вторник, 21 Декабря 2021 22:08

АрмИнфо.Одним из приоритетов развития отношений между Арменией и Францией является дальнейшее расширение взаимодействия в торгово-экономической сфере. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе встречи с главой французского центрального региона Иль-де-Франс, кандидатом в президенты Франции Валери Пекресс.

В этой связи министр подчеркнул важность подписанной в рамках недавнего визита во Францию дорожной карты армяно-французского экономического сотрудничества.

Согласно сообщению пресс-службы МИД, в ходе встречи стороны с удовлетворением подчеркнули высокий уровень армяно-французских привилегированных отношений, основанных на взаимном доверии, уважении и взаимопонимании между двумя странами и народами. Была отмечена важность последовательной активизации взаимных контактов между Арменией и Францией, и развития сотрудничества в сфере образования и науки, культуры и др.

В ходе встречи собеседники коснулись также вопросов региональной безопасности и стабильности. В этом ключе, Арарат Мирзоян выразил благодарность Совету Иль-де- Франс во главе с Валери Пекресс за принятие резолюции о признании Нагорного Карабаха в ноябре 2020 года и за предоставление финансовой помощи вынужденно перемещенному вследствие войны населению.

Обсуждались также гуманитарные вопросы, требующие безотлагательного решения, в частности, касающиеся немедленного возвращения армянских военнопленных и других удерживаемых лиц, сохранения и защиты культурного и религиозного наследия Арцаха на территориях подконтрольных Азербайджану. Отметим, что по итогам 10 месяцев с.г. внешнеторговый оборот между Арменией и Францией увеличился на 5,3%, составив $76.7 млн. При этом экспорт возрос в 2.3 раза до $9.3 млн., импорт - снизился на 2,1% до $67.4 млн.