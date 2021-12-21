Вторник, 21 Декабря 2021 19:10

АрмИнфо.Америабанк 21 декабря открыл очередной столичный филиал - "Малатия" в общине Малатия-Себастия по адресу ул. Зоравара Андраника 40/4. Об этом отмечается в сообщении Банка, где подмечено, что это пятый по счету филиал, открытый в текущем году. График работы филиала "Малатия" - понедельник-пятница с 09:30 до 17:00.

На церемонии открытия филиала руководство банка выразило особую благодарность клиентам за доверие, лояльность и долгосрочное сотрудничество. "Америабанк делает акцент на удобстве своих клиентов, дает им возможность пользоваться всеми банковскими услугами в своей общине", - сказано в сообщении.

По случаю открытия филиала Америабанк разработал специальное предложение на льготных условиях для всех физических и юридических лиц, которые станут клиентами Америабанка, открыв счет в филиале "Малатия" до 31 марта 2022г включительно.

Особые условия предложения для физических лиц: Одна дебетовая или кредитная платежная карта без оплаты годового обслуживания в первый год действия; Бесплатное предоставление услуг онлайн/мобильного банкинга; Бесплатный счет с полным пакетом услуг; Стикеры VISA с оплатой за годовое обслуживание в размере 1500 драмов (вместо 3000 драмов).

А для юридических лиц предусмотрены следующие особые условия специальной кампании: Предоставление услуг онлайн/мобильного банкинга с бесплатным обслуживанием в течение одного года; По одной платежной карте двум менеджерам компании, без годичной платы за обслуживание; Выдача карты Business без годичной платы за обслуживание.

В филиале "Малатия" клиенты могут пользоваться всеми банковскими услугами как в режиме онлайн, так и офлайн. Каждый шаг Америабанка направлен на создание более комфортной и благоприятной среды для клиентов, внедрение современных технологий, новых и современных

банковских услуг.

Отметим, что ЗАО <Америабанк> - динамично развивающийся банк в Армении, являющийся одним из крупнейших и наиболее стабильных финансовых учреждений страны, универсальным банком, предоставляющим корпоративные, инвестиционные и розничные услуги в комплексном пакете. Америабанк лидирует в банковском секторе Армении по основным финансовым показателям - активам, обязательствам, кредитному портфелю и капиталу. Филиальная сеть Америабанка, с учетом новь открытого филиала "Малатия" насчитывает 24 подразделения, из коих 15 расположены в Ереване и 9 в различных областях Армении.