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АрмИнфо.Армения и Россия договорились в ближайшее время более подробно обсудить рамки сотрудничества в сфере здравоохранения по реализации взаимовыгодных программ с применением новых технологий. Данная договоренность была достигнута в ходе встречи министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян с представителями и руководителями российских компаний, занимающихся производством вспомогательных технологий.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, стороны договорились также об организации взаимных визитов, которые будут способствовать улучшению деятельности и повышению эффективности системы здравоохранения.
Согласно источнику, гости представили министру свои успехи в сфере, зарегистрированные в разных странах, коснулись предложений по развитию взаимодействия в сфере здравоохранения по перспективным направлениям. Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян отметила, что тесное сотрудничество позволит углубить армяно-российские двусторонние отношения в направлении новых технологий и новых идей, что создаст предпосылки для достижения в ближайшем будущем серьезных успехов в системе здравоохранения.
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|Чавувшоглу: Спецпредставители Армении и Турции по нормализации двусторонних отношений встретятся в ближайшее время
|Заявление: Сегодня приоритетная задача РПА не заполучить власть, а вместе со здоровыми силами устранить капитулирующую власть
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|Чижов: Россия не против того, чтобы лидеры Армении и Азербайджана общались на различных площадках
|Мнение: Независимость - неудобоваримая "пища" для порабощенных "30 серебряниками" обществ
|Бывший замглавы спецслужбы Армении занял пост замначальника Службы госконтроля при премьер-министре
|В Армении вакцинацию получили свыше 1.5 млн. граждан
|За сутки в Армении подтвердилось 72 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 364 человека
|Мнение: В ближайшие месяцы ожидаются интенсивные переговоры с Турцией, которые приведут к новой капитуляции со стороны Армении
|Следующее заседание платформы "3+3" по Южному Кавказу может пройти в Турции
|Госдеп США настоятельно призвал к полному и скорейшему освобождению всех оставшихся армянских пленных
|Спецпредставитель ЕС и президент Франции приветствовали возвращение из азербайджанского плена 10 армянских военнослужащих
|Спецпредставителем Армении по процессу диалога между Арменией и Турцией будет Рубен Рубинян
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|Турция заговорила о совместном производстве боевых самолетов с Азербайджаном
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