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 Вторник, 21 Декабря 2021 19:08
Алина Оганесян

Армения и Россия рассматривают возможности реализации взаимовыгодных программ в сфере здравоохранения

Армения и Россия рассматривают возможности реализации взаимовыгодных программ в сфере здравоохранения

АрмИнфо.Армения и Россия договорились в ближайшее время более подробно обсудить рамки сотрудничества в сфере здравоохранения по реализации взаимовыгодных программ с применением новых технологий. Данная договоренность была достигнута в ходе встречи министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян с представителями и руководителями российских компаний, занимающихся производством вспомогательных технологий.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, стороны договорились также об организации взаимных визитов, которые будут способствовать улучшению деятельности и повышению эффективности системы здравоохранения.

Согласно источнику, гости представили министру свои успехи в сфере, зарегистрированные в разных странах, коснулись предложений по развитию взаимодействия в сфере здравоохранения по перспективным направлениям.  Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян отметила, что тесное сотрудничество позволит углубить армяно-российские двусторонние отношения в направлении новых технологий и новых идей, что создаст предпосылки для достижения в ближайшем будущем серьезных успехов в системе здравоохранения.


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