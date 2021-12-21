Вторник, 21 Декабря 2021 19:07

АрмИнфо. Международный фестиваль имени Арама Хачатуряна стал участником Ассоциации европейских фестивалей (The European Festivals Association, EFA). Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта.

Согласно источнику, членство в EFA предоставит возможность Международному фестивалю им. А.Хачатуряна расширить международные связи, найти новых партнеров и повысить доступность армянской культуры для более широкой аудитории.

Инициатором фестиваля является Государственный симфонический оркестр Армении во главе с художественным руководителем и главным дирижером Сергеем Смбатяном.

В этом году IX фестиваль имени Арама Хачатуряна прошел при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта, в котором приняли участие такие известные музыканты как Кшиштоф Пендерецкий, Захар Брон, Максим Венгеров, Александр Романовский, Джон Малкович и др.

Отметим, что EAF - головная организация фестивалей в Европе и за ее пределами. Являясь одной из старейших культурных сетей Европы, основанной в Швейцарии в 1952 году, насчитывающей всего 15 фестивалей, EAF значительно выросла и на сегодняшний день представляет более 100 музыкальных, театральных и междисциплинарных фестивалей, а также национальные ассоциации фестивалей и культурные организации из 44 стран. Миссия Ассоциации - создать платформу для культурного диалога, которая объединит культурные инициативы, направленные на популяризацию различных ветвей искусства; распространить высокие ценности среди населения; объединить усилия с целью сделать мир лучше благодаря искусству