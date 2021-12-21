Вторник, 21 Декабря 2021 19:04

АрмИнфо. Участие бывших стран Советского Союза в программах НАТО не нужно сравнивать с интеграцией в ее политическую и военную инфраструктуру, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, проговаривалась ли позиция России по поводу сотрудничества Североатлантического альянса со странами бывшего СССР с кем-либо из союзников, в том числе Казахстаном и Арменией, и насколько, по его мнению, это допустимо.

"Это разные совершенно дела. Вы знаете, что с большинством стран, которые расположены на территории бывшего Советского Союза, нас связывают союзнические обязательства в рамках ОДКБ, других структур, и в рамках этого, безусловно, все эти субстанции неоднократно проговаривались и обсуждения продолжаются", - сказал представитель Кремля, передает РИА Новости

Песков отметил, что допустимость подобных мероприятий зависит как от конкретных программ, так и от характера и глубины участия в них.

"Здесь нельзя делать каких-то общих выводов, тем более сейчас, когда еще основные обсуждения и переговоры предстоят", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Семнадцатого декабря МИД России опубликовал проекты договора с Вашингтоном и соглашения с Североатлантическим альянсом, куда включены положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения организации на восток, в том числе за счет бывших республик СССР, в частности Украины. В ведомстве уточнили, что при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.