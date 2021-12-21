Вторник, 21 Декабря 2021 17:00

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 27, 29, 31, 33, 35 на улице Саряна, жилые дома 22, 26, 33а на улице Маисян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 32, 34, 36/1, 36 на улице Ачаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже;

11:00-15:00 улицы 3, 4 в Джрашене;

11:00-17:00 жилые дома 62А, 62Б, 62В на 9-ой улице Вардашена, жилой дом 36 на улице Ростовяна, жилые дома 54/1–54/6; 72, 72/2, 72/9; 119/1–125/1 на улице Саркавага, жилые дома 38, 38/1, 40 на 14-ой улице; 44/2 на 15-ой улице Канакера, жилые дома 55/3–55/34 на улице Царава Ахбюра, жилой дом 3 на улице Малхасянца, жилые дома 124/1–136/3 на улице Верин Антараин, жилые дома 1А на 37-ой улице, 18/1 на 39-ой улице Арабкира, собственные дома 62-66 на улице Саркавага, собственный дом 11 на 14-ой улице Канакера, собственные дома на улице Малхасянца, собственные дома 1-9 на улице О.Эмина, собственные дома 2-7, 3-21 на 35-ой улице, 1-26 на 39-ой улице Арабкира, собственные дома на 47-ой улице Арабкира, русская школа N21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Кашегорцнери, жилой дом 26 на улице Арагаца, подъезды 1-3 жилого дома 51 на улице Маиси 9 (9 Мая), собственные дома на улице Арагаца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-16:00 частично села Авшар и Айгаван;

10:30-14:30 частично улицы Мхчяна и Атарбекяна в городе Арташат;

10:30-16:00 частично улица Огостоси 23 в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично квартал ‘Моз” в городе Веди

в Котайкской области:

10։00:13։00 жилые дома 12-21, 32-41 в 3-ем квартале и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здания больницы, школы N3, швейная фабрика ‘Холани”, ресторан “Гинац”, ясли-детский сад “Цицернак”, районная эксплуатационная газовая служба в городе Чаренцаван;

11։00-16։00 жилые дома 55, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 111, 113 в кв. “Кентрон”, квартал железной дороги, школа искусства, спортшкола, цех по производству кислорода, ЧП “Г.Хачатрян” в городе Раздан;

11։00-17։00 квартал “Зонал-каян”, частично кварталы “Сараландж”, “Марзадашт”, “Элар” в городе Абовян; частично частные дома Дзорахбюра; квартал ‘Маяк” в Джрвеже; частично села Гегашен, Гарни, Котайк и Атис;

в Гегаркуникской области:

13։00-17։00 жилые дома 4/1, 4/2, 4/3 в кв. “Муш-2” и школа N 23 в городе Гюмри.