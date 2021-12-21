Вторник, 21 Декабря 2021 16:32

АрмИнфо. Синоптики прогнозируют снижение температур в Армении на 14-16 градусов до конца текущей недели.

Так, согласно данным МЧС Армении, днем 21-го декабря, в ночь с 21 на 22 в связи с проникновением холодного атмосферного фронта на всей территории Республики время от времени ожидаются осадки: в горных регионах и предгорьях в течение дня, в долинах вечером в виде снега.

"В отдельных местах ожидается усиление ветра порывами до 18-23 м/с скоростью, в горных регионах метель, плохая горизонтальная видимость. Днем и вечером в горных регионах и предгорьях, в ночь с 21 на 22 в долинах автодороги будут покрыты гололедицей.

Кроме того, днем 21-го декабря в большинстве регионов, ночью 22-го, днем 23-ог, 24-го в отдельных регионах ожидаются осадки, с вечера 21-го везде в виде снега: автодороги будут покрыты гололедицей. Днем 22-го декабря, с 25-26 ожидается погода без осадков.

Ветер юго-восточный с порывами до 2-5 м/с, с 21-22 декабря ожидается усиление ветра порывами до 18-23 м/с скоростью.

Температура воздуха с 21-26 декабря постепенно понизится на 14-16 градусов ночью и на10-12 градусов - днем.

В Ереване днем 21-го декабря, ночью 22-го время от времени ожидаются осадки, вечером 21-го в виде снега. Днем 22-го декабря, с 23-26 декабря ожидается погода без осадков. В ночь с 21 на 22 декабря на дорогах будет гололедица.