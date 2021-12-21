Вторник, 21 Декабря 2021 16:30

АрмИнфо.Президент РА Армен Саркисян принял делегацию, возглавляемую председателем французского центрального региона Иль-де-Франс, кандидатом в президенты Франции Валери Пекресс

Как сообщает пресс-служба президента РА, Саркисян отметил, что в Армении Францию и ее народ принимают как хороших друзей, поскольку они были рядом с армянским народом в самые трудные моменты. "Сегодня также очень чувствительный период для Армении. После эпидемии и войны мы переживаем трудности. Поражение в войне имеет горький вкус, но мы можем продемонстрировать, что можем с достоинством встать на ноги. И в этом мы ценим руку помощи друзей. Во время войны мы вновь убедились, что Франция - наш настоящий друг", - отметил президент Армении.

Отметив, что это её третий визит в Армению, Валери Пекресс сказала, что в последние годы между Иль-де-Франс и рядом общин и регионов Армении сложилось эффективное сотрудничество. Она подчеркнула, что армянская община Франции, в частности Иль-де-Франса внимательно следит за событиями в Армении, и что французский народ хочет по возможности поддержать армянский народ. "Сегодня, как вы упомянули, Франция хочет участвовать в мирном процессе, чтобы помочь дружественной Армении встать на ноги и оправиться", - отметила она.

На встрече обсуждались послевоенная ситуация, существующие гуманитарные проблемы, вопросы сохранения армянского христианского и историко-культурного наследия на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана. Они обменялись мнениями о перспективах расширения сотрудничества.