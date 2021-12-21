Вторник, 21 Декабря 2021 16:02

АрмИнфо.Президент РА Армен Саркисян направил поздравительное послание лидеру Франции Эмманюэлю Макрону по случаю его дня рождения.

В послании Саркисяна, в частности, говорится: "Ценю Ваш личный вклад в дело укрепления дружественных отношений и углубления взаимовыгодного сотрудничества.

Многовековая дружба народов Армении и Франции и диалог высокого уровня между нашими странами обладают важным потенциалом ещё большего расширения существующего взаимодействия.

Я преисполнен надежды, что совместными усилиями мы будем способствовать развитию всеобъемлющей армяно-французской повестки и реализации новых инициатив.

Армения высоко ценит последовательные усилия Франции, как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, по установлению долгосрочного мира и стабильности в регионе и, в частности, Ваше личное участие.

Особого признания достойно внимание Франции к вопросам армянских военнопленных, сохранения перешедшего под контроль Азербайджана культурно-исторического наследия Арцаха, а также важной помощи, оказываемой армянам Нагорного Карабаха"