Вторник, 21 Декабря 2021 15:53

АрмИнфо. Дорога Мцхета - Степанцминда- Ларс, ведущая к границе Грузии с Россией, частично закрыта из-за высокой вероятности схода лавин. Об этом сообщают грузинские СМИ со ссылкой на департамент автомобильных дорог Грузии.

"Запрет на передвижение всех видов транспорта действует на участке Гудаури - Коби. А движение на отрезке Млета - Гудаури той же дороги разрешено только для легковых машин и осуществляется в безостановочном режиме", - говорится в сообщении, при этом подчеркивается, что движение транспорта координируют сотрудники патрульной полиции.

СМИ сообщают о скоплении большого числа транспортных средств, в том числе и из Армении у КПП с обеих сторон из-за неблагоприятных погодных условий.

Меж тем, согласно МЧС Армении, на территории Армении также есть закрытые и труднопроходимые дороги. Согласно ведомству, закрыта дорога, ведущая от крепости Амберд к озеру Кари.

Из-за угрозы камнепада временно закрыта дорога, ведущая из села Зовуни к Корейскому ущелью. Кроме того, затруднен проезд большегрузов с прицепами через перевал Варденяц. Участки дорог Амасия-Бердашен и Ашоцк-Красар Ширакской области РА труднопроходимы для большегрузов. В ряде областей страны идет снег. В МЧС РА призвали водителей передвигаться по дорогам республики исключительно на зимней резине.

Напомним, что дорога Мцхета-Степанцминда-Ларс или Военно-грузинская дорога на сегодня единственный сухопутный путь, связывающей Грузию и Армению с Россией.