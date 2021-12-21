Вторник, 21 Декабря 2021 15:30

АрмИнфо.В Следственном комитете Армении подтвердили задержание председателя партии "Национальная безопасность" Гарника Исагуляна.

Ранее, председатель общественной организации "Гражданское сознание" Нарек Самсонян на своей странице в Facebook сообщил, что люди в форме и в масках подвергают приводу Гарника Исагуляна. "Политические преследования в стране набирают обороты, все, кто мешает сдаче территорий туркам, должны быть изолированы", - написал он, опубликовав фотографию задержания Исагуляна.

Согласно релизу СК РА, Исагулян был задержан в качестве обвиняемого в рамках уголовного дела, возбужденного в его отношении по п.1. ч.2 ст.333 УК РА.

"Получены доказательства того, что во время пресс-конференции 20 сентября 2021 года Г.И., осознав, что предоставленная им информация является ложной, сообщил о несовершенном преступлении. В частности, Исагулян сообщил, что якобы посол Армении в Украине (Владимир Карапетян - ред.) был изучен и завербован турецко- азербайджанскими спецслужбами, а также, что после 2008 года он сотрудничает с представителями спецслужб указанных стран. Исагулян отметил, что не сомневается в правдивости этой информации. По сообщению Исагуляна, посол РА в Украине провел переговоры с коллегой из Азербайджана в этой стране, по итогам которой было решено, что премьер-министр РА должен встретиться с представителем резидентом Турции в городе Батуми, чтобы попросить у него деньги, поскольку козна пустая и нечем платить пенсии. Таким образом, он несправедливо обвинил армянского дипломата в совершении особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении СК РА.

В ведомстве также напомнили, что Исагулян в рассматриваемом столичным судом уголовном деле, обвиняется в совершении ряда деяний, в том числе публичном призывы к применению насилия в отношении премьер-министра РА и клеветы в адрес действующих и бывших чиновников Армении и Арцаха.

Заметим, что после поездки премьер-министра РА в Грузию в первой декаде сентября текущего года, ряд СМИ писали о том, что в Батуми состоялась встреча Никола Пашиняна с пресс-секретарем президента Турции Эрдогана Ибрагимом Калыном. Отмечалось, что Пашинян на 3-4 часа пропал из поля зрения служб протоколов Армении и Грузии, и никто не знал о его местонахождении. О повестке перегвооров не сообщалось.

СМИ также неоднократно писали "о связях Владимира Карапетяна, ныне являющегося посолом РА в Украине с азербайджанскими и турецкими спецслужбами". Сообщалось, что прямая связь между Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым осуществляется через Владимира Карапетяна и его жену.