Arminfo.info




 Вторник, 21 Декабря 2021 13:09
Алина Оганесян

Мэрия Еревана в первоочередном порядке заменит лифты в многоквартирных домах, где проживают герои Арцахской войны

Мэрия Еревана в первоочередном порядке заменит лифты в многоквартирных домах, где проживают герои Арцахской войны

АрмИнфо. Мэрия Еревана в первоочередном порядке заменит лифты в многоквартирных домах, где проживают герои Арцахской войны.

Согласно сообщению пресс-службы столичного муниципалитета, был изменен подход к выбору адресов, где необходимо заменить лифты. "Новые лифты следует устанавливать в первую очередь в домах, где проживают военнослужащие, раненые при защите Отечества. Таким образом, по 54 адресам,  по которым проживают получившие ранения герои 44-дневной Арцахской войны, будут установлены новые лифты. Мэрия поставила перед собой задачу в определенной степени облегчить условия жизни защитников Родины"- отмечается в сообщении столичной мэрии.

Согласно источнику, новые лифты, устанавливаемые в многоквартирных домах Еревана, адаптируются для использования лицами, у которых есть проблемы со зрением, слухом и опорно-двигательным аппаратом.  Кроме того, сообщается, что все новые приобретенные Мэрией 311 автобусов также адаптированы для инвалидных колясок.

В целом, в период с 2019 по 2021гг. на общинные средства в Ереване были заменены 574 лифта, а в 2022 году ожидается замена еще 426. Таким образом, в следующем году, в общей сложности в многоквартирных домах столицы будет заменено 1000 лифтов.

Отметим, что согласно официальным данным у армянской стороны в ходе 44-дневной войны было до 11 тысяч раненых. 


Лента новостей
Валерии Пекресс: Франция хочет участвовать в мирном процессеВалерии Пекресс: Франция хочет участвовать в мирном процессе
Прогноз: Стартовавший процесс с Турцией чреват угрозами и априори неспособен завершиться для Армении чем-то хорошимПрогноз: Стартовавший процесс с Турцией чреват угрозами и априори неспособен завершиться для Армении чем-то хорошим
Саркисян Макрону: Армения высоко ценит усилия Франции по установлению долгосрочного мира и стабильности в регионеСаркисян Макрону: Армения высоко ценит усилия Франции по установлению долгосрочного мира и стабильности в регионе
Военно-грузинская дорога закрыта из-за угрозы схода лавинВоенно-грузинская дорога закрыта из-за угрозы схода лавин
Прогноз: Отвертеться от брюссельских договоренностей Алиеву не удастсяПрогноз: Отвертеться от брюссельских договоренностей Алиеву не удастся
Кандидат в президенты Франции Валери Пекресс посетила Кандидат в президенты Франции Валери Пекресс посетила "Цицернакаберд"
Пашинян заявил о возможном запуске автомобильного сообщения с АзербайджаномПашинян заявил о возможном запуске автомобильного сообщения с Азербайджаном
В СК Армении сообщили о задержании Гарника Исагуляна за клевету в адрес посла РА в УкраинеВ СК Армении сообщили о задержании Гарника Исагуляна за клевету в адрес посла РА в Украине
Мэрия Еревана в первоочередном порядке заменит лифты в многоквартирных домах, где проживают герои Арцахской войныМэрия Еревана в первоочередном порядке заменит лифты в многоквартирных домах, где проживают герои Арцахской войны
Онлайн-концерт туркменских и армянских музыкантов вновь соединил Ашхабад и ЕреванОнлайн-концерт туркменских и армянских музыкантов вновь соединил Ашхабад и Ереван
"Мой шаг" сорвала очередное заседание Совета старейшин Еревана
Члены делегации Меджлиса ИРИ указали на совпадение геополитических интересов Ирана и АрменииЧлены делегации Меджлиса ИРИ указали на совпадение геополитических интересов Ирана и Армении
Состоялась встреча Mинистра иностранных дел Tуркменистана с Президентом ПакистанаСостоялась встреча Mинистра иностранных дел Tуркменистана с Президентом Пакистана
Генсек ОДКБ: Меры по деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе как никогда востребованы и имеют первостепенное значениеГенсек ОДКБ: Меры по деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе как никогда востребованы и имеют первостепенное значение
Число активных случаев коронавируса в Армении за неделю сократилось на 25,6%Число активных случаев коронавируса в Армении за неделю сократилось на 25,6%
Минздрав: Самый высокий процент вакцинации в Армении зарегистрирован в Ереване, самый низкий - в ТавушеМинздрав: Самый высокий процент вакцинации в Армении зарегистрирован в Ереване, самый низкий - в Тавуше
Армения передала Азербайджану двух задержанных азербайджанских военнослужащихАрмения передала Азербайджану двух задержанных азербайджанских военнослужащих
МЧС Армении: Дорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда всех видов транспортных средствМЧС Армении: Дорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда всех видов транспортных средств
В МИД Франции приветствовали назначение Арменией и Турцией спецпредставителей по нормализации отношенийВ МИД Франции приветствовали назначение Арменией и Турцией спецпредставителей по нормализации отношений
В МИД Армении прокомментировали возможность встречи в ближайшее время спецпредставителей по налаживанию диалога между Ереваном и АнкаройВ МИД Армении прокомментировали возможность встречи в ближайшее время спецпредставителей по налаживанию диалога между Ереваном и Анкарой
Гарибашвили утверждает, что благодаря его тесным связям с Пашиняном между Арменией и Грузией установились идеальные отношенияГарибашвили утверждает, что благодаря его тесным связям с Пашиняном между Арменией и Грузией установились идеальные отношения
Мохаммад-Багер Галибаф пригласил Алена Симояна в ИранМохаммад-Багер Галибаф пригласил Алена Симояна в Иран
Левон Тер-Петросян и Сергей Копыркин выразили удовлетворение наблюдаемыми тенденциями стабилизацииЛевон Тер-Петросян и Сергей Копыркин выразили удовлетворение наблюдаемыми тенденциями стабилизации
Фильмы Параджанова вошли в коллекцию Национального музея современного искусства ФранцииФильмы Параджанова вошли в коллекцию Национального музея современного искусства Франции
Прогноз: Без поддержки Запада Грузия может не выдержать давления Москвы в вопросе участия в инициативе Прогноз: Без поддержки Запада Грузия может не выдержать давления Москвы в вопросе участия в инициативе "3+3"
Тюрколог: Армения продолжает оставаться стеной, отделяющей Эрдогана от Тюрколог: Армения продолжает оставаться стеной, отделяющей Эрдогана от "Большого Турана"
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Чавувшоглу: Спецпредставители Армении и Турции по нормализации двусторонних отношений встретятся в ближайшее времяЧавувшоглу: Спецпредставители Армении и Турции по нормализации двусторонних отношений встретятся в ближайшее время
Заявление: Сегодня приоритетная задача РПА не заполучить власть, а вместе со здоровыми силами устранить капитулирующую властьЗаявление: Сегодня приоритетная задача РПА не заполучить власть, а вместе со здоровыми силами устранить капитулирующую власть
Генсек ОДКБ едет в АрмениюГенсек ОДКБ едет в Армению
Пашинян и Гарибашвили обсудили ситуацию на Южном КавказеПашинян и Гарибашвили обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Эффективность работы органов нацбезопасности ощутимo повысилась: Пашинян поздравил сотрудников СНБЭффективность работы органов нацбезопасности ощутимo повысилась: Пашинян поздравил сотрудников СНБ
Чижов: Россия не против того, чтобы лидеры Армении и Азербайджана общались на различных площадкахЧижов: Россия не против того, чтобы лидеры Армении и Азербайджана общались на различных площадках
Мнение: Независимость - неудобоваримая Мнение: Независимость - неудобоваримая "пища" для порабощенных "30 серебряниками" обществ
Бывший замглавы спецслужбы Армении занял пост замначальника Службы госконтроля при премьер-министреБывший замглавы спецслужбы Армении занял пост замначальника Службы госконтроля при премьер-министре
В Армении вакцинацию получили свыше 1.5 млн. гражданВ Армении вакцинацию получили свыше 1.5 млн. граждан
За сутки в Армении подтвердилось 72 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 364 человекаЗа сутки в Армении подтвердилось 72 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 364 человека
Мнение: В ближайшие месяцы ожидаются интенсивные переговоры с Турцией, которые приведут к новой капитуляции со стороны АрменииМнение: В ближайшие месяцы ожидаются интенсивные переговоры с Турцией, которые приведут к новой капитуляции со стороны Армении
Следующее заседание платформы Следующее заседание платформы "3+3" по Южному Кавказу может пройти в Турции
Госдеп США настоятельно призвал к полному и скорейшему освобождению всех оставшихся армянских пленныхГосдеп США настоятельно призвал к полному и скорейшему освобождению всех оставшихся армянских пленных
Спецпредставитель ЕС и президент Франции приветствовали возвращение  из азербайджанского плена 10 армянских военнослужащихСпецпредставитель ЕС и президент Франции приветствовали возвращение  из азербайджанского плена 10 армянских военнослужащих
Спецпредставителем Армении по процессу диалога между Арменией и Турцией будет Рубен РубинянСпецпредставителем Армении по процессу диалога между Арменией и Турцией будет Рубен Рубинян
Саргсян о переговорном процессе и возможности избежать кровопролитной войныСаргсян о переговорном процессе и возможности избежать кровопролитной войны
Серж Саргсян: Спекуляция тезисом Серж Саргсян: Спекуляция тезисом "Сдадим Арцах и заживем" разложила основы армянской 30-летней независимости
Серж Саргсян: В Армении в 2020 году были зафиксированы самые низкие демографические показатели за прошедшие 70 летСерж Саргсян: В Армении в 2020 году были зафиксированы самые низкие демографические показатели за прошедшие 70 лет
Турция заговорила о совместном производстве боевых самолетов с АзербайджаномТурция заговорила о совместном производстве боевых самолетов с Азербайджаном
В Армении число инфицированных коронавирусом продолжает снижатьсяВ Армении число инфицированных коронавирусом продолжает снижаться
Экс-мэр Абовяна получил новую должностьЭкс-мэр Абовяна получил новую должность
Армения приняла участие в заседании СМИД ОЧЭСАрмения приняла участие в заседании СМИД ОЧЭС
Никол Пашинян запускает процесс  конституционных реформ в странеНикол Пашинян запускает процесс  конституционных реформ в стране
Джеймс Уорлик: Определение статуса Нагорного Карабаха важнейший элемент урегулирования карабахского конфликтаДжеймс Уорлик: Определение статуса Нагорного Карабаха важнейший элемент урегулирования карабахского конфликта
В Турции вторят как мантру: Диалог Анкары с Ереваном будет координироваться с БакуВ Турции вторят как мантру: Диалог Анкары с Ереваном будет координироваться с Баку
Минздрав Армении отменил требование об обязательном ношении масок в открытых общественных местахМинздрав Армении отменил требование об обязательном ношении масок в открытых общественных местах
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Правозащитник: В независимой Армении моей мечты я стал очевидцем прокуроров и судей подобно ВышинскомуПравозащитник: В независимой Армении моей мечты я стал очевидцем прокуроров и судей подобно Вышинскому
Госдеп США: Баку использует обвинения в терроризме для борьбы с оппозициейГосдеп США: Баку использует обвинения в терроризме для борьбы с оппозицией
Вазген Манукян призвал граждан Армении присоединиться к молодежной инициативе <Моя мысль Арцаху>Вазген Манукян призвал граждан Армении присоединиться к молодежной инициативе <Моя мысль Арцаху>
Межведомственная комиссия будет координировать работы по выполнению взятых на себя Республикой Армения международных обязательствМежведомственная комиссия будет координировать работы по выполнению взятых на себя Республикой Армения международных обязательств
Госдеп: США приветствуют встречу Пашинян-Алиев в БрюсселеГосдеп: США приветствуют встречу Пашинян-Алиев в Брюсселе
Выборы ректора ЕГУ прошли на фоне протеста студентовВыборы ректора ЕГУ прошли на фоне протеста студентов
Читать больше



Эксперты
Прогноз: Стартовавший процесс с Турцией чреват угрозами и априори неспособен завершиться для Армении чем-то хорошимПрогноз: Стартовавший процесс с Турцией чреват угрозами и априори неспособен завершиться для Армении чем-то хорошим
Прогноз: Отвертеться от брюссельских договоренностей Алиеву не удастсяПрогноз: Отвертеться от брюссельских договоренностей Алиеву не удастся
Прогноз: Без поддержки Запада Грузия может не выдержать давления Москвы в вопросе участия в инициативе Прогноз: Без поддержки Запада Грузия может не выдержать давления Москвы в вопросе участия в инициативе "3+3"
Тюрколог: Армения продолжает оставаться стеной, отделяющей Эрдогана от Тюрколог: Армения продолжает оставаться стеной, отделяющей Эрдогана от "Большого Турана"
Политик: Политик: "3+2" - закономерное продолжение процессов, требующих предельно серьезного подхода
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности