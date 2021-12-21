Вторник, 21 Декабря 2021 13:09

АрмИнфо. Мэрия Еревана в первоочередном порядке заменит лифты в многоквартирных домах, где проживают герои Арцахской войны.

Согласно сообщению пресс-службы столичного муниципалитета, был изменен подход к выбору адресов, где необходимо заменить лифты. "Новые лифты следует устанавливать в первую очередь в домах, где проживают военнослужащие, раненые при защите Отечества. Таким образом, по 54 адресам, по которым проживают получившие ранения герои 44-дневной Арцахской войны, будут установлены новые лифты. Мэрия поставила перед собой задачу в определенной степени облегчить условия жизни защитников Родины"- отмечается в сообщении столичной мэрии.

Согласно источнику, новые лифты, устанавливаемые в многоквартирных домах Еревана, адаптируются для использования лицами, у которых есть проблемы со зрением, слухом и опорно-двигательным аппаратом. Кроме того, сообщается, что все новые приобретенные Мэрией 311 автобусов также адаптированы для инвалидных колясок.

В целом, в период с 2019 по 2021гг. на общинные средства в Ереване были заменены 574 лифта, а в 2022 году ожидается замена еще 426. Таким образом, в следующем году, в общей сложности в многоквартирных домах столицы будет заменено 1000 лифтов.

Отметим, что согласно официальным данным у армянской стороны в ходе 44-дневной войны было до 11 тысяч раненых.