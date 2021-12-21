Вторник, 21 Декабря 2021 13:07

АрмИнфо.20 декабря 2021 года в продолжение уже налаженных дружественных и добрососедских отношений и культурных связей, представители Национальной консерватории Туркменистана имени Майи Кулиевой и Ереванской государственной консерватории имени Комитаса провели совместный онлайн концерт.

На этот раз участниками музыкальной встречи стали хоровые общества двух стран: студенческий хор Национальной консерватории Туркменистана под руководством хормейстера народного артиста Туркменистана, доцента кафедры дирижирования - Курбан Бабаева и государственный камерный хор Армении «Овер» под руководством заслуженного деятеля искусства, ректора Ереванской государственной консерватории Соны Оганесян.

С приветственным словом к участникам творческой видеовстречи обратились народный артист Туркменистана Курбанмырат Бабаев и музыковед, кандидат искусствоведения, доцент ЕГК Нарине Аветисян.

Затем состоялся концерт, в программу которого вошли произведения Чайковского, Моцарта, «Дутарын овазы» под музыку Данатара Овезова и «Молитва» из оперы «Лейли и Меджнун». В исполнении акапелла студенческий хор НКТ спел «Ýuzüňden”» и «Gözüm düşdi» и завершил свою часть концертной программы произведениями Александра Арутюняна «кантата «О Родине» «Заздравная», что с восхищением было принято армянским музыкальным сообществом.

Государственный камерный хор Армении «Овер» исполнил цикл Вельо Тормиса «Осенние пейзажи», Густава Олста «Я люблю свою любовь», 2 цикла Комитаса и Рождественскую песню в обработке Джорджа Вуи.

В конце красивого хорового концерта обе стороны подтвердили приверженность в продолжении плодотворного сотрудничества и периодическом проведении творческих встреч.