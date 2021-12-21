Arminfo.info




 Вторник, 21 Декабря 2021 11:56
Марианна Мкртчян

Генсек ОДКБ: Меры по деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе как никогда востребованы и имеют первостепенное значение

Генсек ОДКБ: Меры по деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе как никогда востребованы и имеют первостепенное значение

АрмИнфо.  В Организации Договора о коллективной безопасности назвали важным шагом решение Армении и Азербайджана начать демаркацию границы с точки зрения предотвращения повторения нынешней ситуации.

Так, Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в интервью <Арменпресс> касаясь вторжения Вооруженных сил Азербайджана на территорию Республики Армения, вновь отметил, что в Организации обеспокоены напряженной обстановкой на армяно- азербайджанской границе и внимательно ее отслеживают.

При этом он выразил убеждение, что пограничные разногласия нужно решать только политико-дипломатическими средствам. В этом ключе

Генсек ОДКБ поддержал содержащие в Трехстороннем заявлении от 26 ноября с.г. договоренности, по осуществлению шагов по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и ведению дела к созданию Комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией с последующей ее демаркацией при содействии Российской Федерации по запросу сторон.

"Очевидно, что меры по деэскалации ситуации как никогда востребованы и имеют первостепенное значение. Поддерживаем шаги, предпринимаемые Правительством Армении по политико-дипломатическому урегулированию ситуации. Считаем это единственным выходом. Кроме того, как представляется, стоит активнее использовать возможности сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Такой подход обеспечил бы необходимые предпосылки для решения данного вопроса", - выразил убеждение Генсек ОДКБ.

На уточнение, чего ждать Армении от ОДКБ в случае атак на ее границы, как это было 16 ноября текущего года, Зась напомнил, что в соответствии с уставными документами ОДКБ механизм реагирования на кризисную ситуацию может быть запущен на основании официального обращения государства-члена, оказавшегося в кризисной ситуации, и с согласия всех государств - членов Организации.  По его словам. в этом случае будут организованы консультации государств-членов Организации по вопросам оказания необходимого содействия.

"В случае, на который вы ссылаетесь, Ереваном акценты были сделаны на другие механизмы разрешения ситуации. Вместе с тем хочу подчеркнуть, что после обострения ситуации в Армению для изучения обстановки, уточнения оперативных планов и выработки предложений была направлена Оперативная группа ОДКБ во главе с первым заместителем начальника Объединенного штаба нашей Организации генерал-лейтенантом Хасаном Калоевым, в состав которой были включены представители Секретариата и ОШ ОДКБ. Считаем, что это было крайне важно и достаточно в сложившейся тогда ситуации", - добавил Генсек военного альянса.

Касаясь начала процесса делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, Зась выразил предположение, что консультативную поддержку в этом вопросе, помимо, России, при необходимости, могли бы оказать и другие государства-члены ОДКБ. В частности, речь идет об использовании положительного опыта делимитации границ между Россией и Казахстаном, а также Казахстаном и другими центральноазиатскими странами.

"Кроме того, если поступит просьба о подключении ОДКБ к этой работе, то, безусловно, она будет рассмотрена уставными органами Организации и будет принято соответствующее решение.

Также полагаю, что необходимо перевести в практическую плоскость договоренности в рамках Трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных и экономических связей. Это заметно будет способствовать нормализации обстановки и повышению уровня стабильности в этом регионе", - считает Генсек ОДКБ.

Давай оценку нынешнему уровень развития Организации Договора о коллективной безопасности Зась напомнил, что ОДКБ является

многофункциональной структурой, которая на коллективной основе обеспечивает защиту государств-членов не только от внешней агрессии, но, с учетом меняющихся военно-политических реалий, и от всех видов современных вызовов и угроз, включая терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотиков и оружия, нелегальную миграцию, а также в сфере информбезопасности.

"Сегодня мы наблюдаем разрастание кризисных явлений в мире. Для государств - членов Организации уровень военной опасности, к сожалению, не снижается. На это указывают, в том числе, расширяющееся в непосредственной близости от западных границ зоны ответственности ОДКБ присутствие войсковых группировок стран НАТО, а также развитие военной инфраструктуры и активизация военной деятельности альянса. Нас очень беспокоит сохраняющаяся напряженная ситуация на армяно-азербайджанской границе, где периодически происходят боестолкновения и обстрелы, в результате которых, к сожалению, гибнут люди", - сказал он, обратив внимание на опасную ситуацию и в Афганистане в Центрально-Азиатском регионе ответственности ОДКБ.

"Мы ведем постоянный мониторинг обстановки в этих кризисных точках в целях своевременного реагирования на ее возможное ухудшение. В ходе совместных мероприятий, в первую очередь учений Коллективных сил ОДКБ, прорабатываем практические меры, призванные обеспечить безопасность в зоне нашей ответственности.  Проводим подготовку Миротворческих сил ОДКБ для их возможного задействования в операциях по поддержанию мира. Не снижается актуальность других угроз безопасности нашим странам: терроризм, незаконный оборот наркотиков, нелегальная миграция, киберугрозы. С целью противодействия им в ОДКБ реализуется целый комплекс мер, таких как операция "Наемник", антинаркотическая международная операция "Канал", а также операции "Нелегал" и "ПРОКСИ"", - отметил он.

Говоря о перспективах деятельности организации, Зась сообщил об открытии со следующего года нового направления - биологической безопасности. По его словам. уже принято решение о создании при Комитете секретарей советов безопасности Координационного совета уполномоченных органов государств -членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности.


Лента новостей
Валерии Пекресс: Франция хочет участвовать в мирном процессеВалерии Пекресс: Франция хочет участвовать в мирном процессе
Прогноз: Стартовавший процесс с Турцией чреват угрозами и априори неспособен завершиться для Армении чем-то хорошимПрогноз: Стартовавший процесс с Турцией чреват угрозами и априори неспособен завершиться для Армении чем-то хорошим
Саркисян Макрону: Армения высоко ценит усилия Франции по установлению долгосрочного мира и стабильности в регионеСаркисян Макрону: Армения высоко ценит усилия Франции по установлению долгосрочного мира и стабильности в регионе
Военно-грузинская дорога закрыта из-за угрозы схода лавинВоенно-грузинская дорога закрыта из-за угрозы схода лавин
Прогноз: Отвертеться от брюссельских договоренностей Алиеву не удастсяПрогноз: Отвертеться от брюссельских договоренностей Алиеву не удастся
Кандидат в президенты Франции Валери Пекресс посетила Кандидат в президенты Франции Валери Пекресс посетила "Цицернакаберд"
Пашинян заявил о возможном запуске автомобильного сообщения с АзербайджаномПашинян заявил о возможном запуске автомобильного сообщения с Азербайджаном
В СК Армении сообщили о задержании Гарника Исагуляна за клевету в адрес посла РА в УкраинеВ СК Армении сообщили о задержании Гарника Исагуляна за клевету в адрес посла РА в Украине
Мэрия Еревана в первоочередном порядке заменит лифты в многоквартирных домах, где проживают герои Арцахской войныМэрия Еревана в первоочередном порядке заменит лифты в многоквартирных домах, где проживают герои Арцахской войны
Онлайн-концерт туркменских и армянских музыкантов вновь соединил Ашхабад и ЕреванОнлайн-концерт туркменских и армянских музыкантов вновь соединил Ашхабад и Ереван
"Мой шаг" сорвала очередное заседание Совета старейшин Еревана
Члены делегации Меджлиса ИРИ указали на совпадение геополитических интересов Ирана и АрменииЧлены делегации Меджлиса ИРИ указали на совпадение геополитических интересов Ирана и Армении
Состоялась встреча Mинистра иностранных дел Tуркменистана с Президентом ПакистанаСостоялась встреча Mинистра иностранных дел Tуркменистана с Президентом Пакистана
Генсек ОДКБ: Меры по деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе как никогда востребованы и имеют первостепенное значениеГенсек ОДКБ: Меры по деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе как никогда востребованы и имеют первостепенное значение
Число активных случаев коронавируса в Армении за неделю сократилось на 25,6%Число активных случаев коронавируса в Армении за неделю сократилось на 25,6%
Минздрав: Самый высокий процент вакцинации в Армении зарегистрирован в Ереване, самый низкий - в ТавушеМинздрав: Самый высокий процент вакцинации в Армении зарегистрирован в Ереване, самый низкий - в Тавуше
Армения передала Азербайджану двух задержанных азербайджанских военнослужащихАрмения передала Азербайджану двух задержанных азербайджанских военнослужащих
МЧС Армении: Дорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда всех видов транспортных средствМЧС Армении: Дорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда всех видов транспортных средств
В МИД Франции приветствовали назначение Арменией и Турцией спецпредставителей по нормализации отношенийВ МИД Франции приветствовали назначение Арменией и Турцией спецпредставителей по нормализации отношений
В МИД Армении прокомментировали возможность встречи в ближайшее время спецпредставителей по налаживанию диалога между Ереваном и АнкаройВ МИД Армении прокомментировали возможность встречи в ближайшее время спецпредставителей по налаживанию диалога между Ереваном и Анкарой
Гарибашвили утверждает, что благодаря его тесным связям с Пашиняном между Арменией и Грузией установились идеальные отношенияГарибашвили утверждает, что благодаря его тесным связям с Пашиняном между Арменией и Грузией установились идеальные отношения
Мохаммад-Багер Галибаф пригласил Алена Симояна в ИранМохаммад-Багер Галибаф пригласил Алена Симояна в Иран
Левон Тер-Петросян и Сергей Копыркин выразили удовлетворение наблюдаемыми тенденциями стабилизацииЛевон Тер-Петросян и Сергей Копыркин выразили удовлетворение наблюдаемыми тенденциями стабилизации
Фильмы Параджанова вошли в коллекцию Национального музея современного искусства ФранцииФильмы Параджанова вошли в коллекцию Национального музея современного искусства Франции
Прогноз: Без поддержки Запада Грузия может не выдержать давления Москвы в вопросе участия в инициативе Прогноз: Без поддержки Запада Грузия может не выдержать давления Москвы в вопросе участия в инициативе "3+3"
Тюрколог: Армения продолжает оставаться стеной, отделяющей Эрдогана от Тюрколог: Армения продолжает оставаться стеной, отделяющей Эрдогана от "Большого Турана"
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Чавувшоглу: Спецпредставители Армении и Турции по нормализации двусторонних отношений встретятся в ближайшее времяЧавувшоглу: Спецпредставители Армении и Турции по нормализации двусторонних отношений встретятся в ближайшее время
Заявление: Сегодня приоритетная задача РПА не заполучить власть, а вместе со здоровыми силами устранить капитулирующую властьЗаявление: Сегодня приоритетная задача РПА не заполучить власть, а вместе со здоровыми силами устранить капитулирующую власть
Генсек ОДКБ едет в АрмениюГенсек ОДКБ едет в Армению
Пашинян и Гарибашвили обсудили ситуацию на Южном КавказеПашинян и Гарибашвили обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Эффективность работы органов нацбезопасности ощутимo повысилась: Пашинян поздравил сотрудников СНБЭффективность работы органов нацбезопасности ощутимo повысилась: Пашинян поздравил сотрудников СНБ
Чижов: Россия не против того, чтобы лидеры Армении и Азербайджана общались на различных площадкахЧижов: Россия не против того, чтобы лидеры Армении и Азербайджана общались на различных площадках
Мнение: Независимость - неудобоваримая Мнение: Независимость - неудобоваримая "пища" для порабощенных "30 серебряниками" обществ
Бывший замглавы спецслужбы Армении занял пост замначальника Службы госконтроля при премьер-министреБывший замглавы спецслужбы Армении занял пост замначальника Службы госконтроля при премьер-министре
В Армении вакцинацию получили свыше 1.5 млн. гражданВ Армении вакцинацию получили свыше 1.5 млн. граждан
За сутки в Армении подтвердилось 72 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 364 человекаЗа сутки в Армении подтвердилось 72 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 364 человека
Мнение: В ближайшие месяцы ожидаются интенсивные переговоры с Турцией, которые приведут к новой капитуляции со стороны АрменииМнение: В ближайшие месяцы ожидаются интенсивные переговоры с Турцией, которые приведут к новой капитуляции со стороны Армении
Следующее заседание платформы Следующее заседание платформы "3+3" по Южному Кавказу может пройти в Турции
Госдеп США настоятельно призвал к полному и скорейшему освобождению всех оставшихся армянских пленныхГосдеп США настоятельно призвал к полному и скорейшему освобождению всех оставшихся армянских пленных
Спецпредставитель ЕС и президент Франции приветствовали возвращение  из азербайджанского плена 10 армянских военнослужащихСпецпредставитель ЕС и президент Франции приветствовали возвращение  из азербайджанского плена 10 армянских военнослужащих
Спецпредставителем Армении по процессу диалога между Арменией и Турцией будет Рубен РубинянСпецпредставителем Армении по процессу диалога между Арменией и Турцией будет Рубен Рубинян
Саргсян о переговорном процессе и возможности избежать кровопролитной войныСаргсян о переговорном процессе и возможности избежать кровопролитной войны
Серж Саргсян: Спекуляция тезисом Серж Саргсян: Спекуляция тезисом "Сдадим Арцах и заживем" разложила основы армянской 30-летней независимости
Серж Саргсян: В Армении в 2020 году были зафиксированы самые низкие демографические показатели за прошедшие 70 летСерж Саргсян: В Армении в 2020 году были зафиксированы самые низкие демографические показатели за прошедшие 70 лет
Турция заговорила о совместном производстве боевых самолетов с АзербайджаномТурция заговорила о совместном производстве боевых самолетов с Азербайджаном
В Армении число инфицированных коронавирусом продолжает снижатьсяВ Армении число инфицированных коронавирусом продолжает снижаться
Экс-мэр Абовяна получил новую должностьЭкс-мэр Абовяна получил новую должность
Армения приняла участие в заседании СМИД ОЧЭСАрмения приняла участие в заседании СМИД ОЧЭС
Никол Пашинян запускает процесс  конституционных реформ в странеНикол Пашинян запускает процесс  конституционных реформ в стране
Джеймс Уорлик: Определение статуса Нагорного Карабаха важнейший элемент урегулирования карабахского конфликтаДжеймс Уорлик: Определение статуса Нагорного Карабаха важнейший элемент урегулирования карабахского конфликта
В Турции вторят как мантру: Диалог Анкары с Ереваном будет координироваться с БакуВ Турции вторят как мантру: Диалог Анкары с Ереваном будет координироваться с Баку
Минздрав Армении отменил требование об обязательном ношении масок в открытых общественных местахМинздрав Армении отменил требование об обязательном ношении масок в открытых общественных местах
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Правозащитник: В независимой Армении моей мечты я стал очевидцем прокуроров и судей подобно ВышинскомуПравозащитник: В независимой Армении моей мечты я стал очевидцем прокуроров и судей подобно Вышинскому
Госдеп США: Баку использует обвинения в терроризме для борьбы с оппозициейГосдеп США: Баку использует обвинения в терроризме для борьбы с оппозицией
Вазген Манукян призвал граждан Армении присоединиться к молодежной инициативе <Моя мысль Арцаху>Вазген Манукян призвал граждан Армении присоединиться к молодежной инициативе <Моя мысль Арцаху>
Межведомственная комиссия будет координировать работы по выполнению взятых на себя Республикой Армения международных обязательствМежведомственная комиссия будет координировать работы по выполнению взятых на себя Республикой Армения международных обязательств
Госдеп: США приветствуют встречу Пашинян-Алиев в БрюсселеГосдеп: США приветствуют встречу Пашинян-Алиев в Брюсселе
Выборы ректора ЕГУ прошли на фоне протеста студентовВыборы ректора ЕГУ прошли на фоне протеста студентов
Читать больше



Эксперты
Прогноз: Стартовавший процесс с Турцией чреват угрозами и априори неспособен завершиться для Армении чем-то хорошимПрогноз: Стартовавший процесс с Турцией чреват угрозами и априори неспособен завершиться для Армении чем-то хорошим
Прогноз: Отвертеться от брюссельских договоренностей Алиеву не удастсяПрогноз: Отвертеться от брюссельских договоренностей Алиеву не удастся
Прогноз: Без поддержки Запада Грузия может не выдержать давления Москвы в вопросе участия в инициативе Прогноз: Без поддержки Запада Грузия может не выдержать давления Москвы в вопросе участия в инициативе "3+3"
Тюрколог: Армения продолжает оставаться стеной, отделяющей Эрдогана от Тюрколог: Армения продолжает оставаться стеной, отделяющей Эрдогана от "Большого Турана"
Политик: Политик: "3+2" - закономерное продолжение процессов, требующих предельно серьезного подхода
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности