Вторник, 21 Декабря 2021 11:56

АрмИнфо. В Организации Договора о коллективной безопасности назвали важным шагом решение Армении и Азербайджана начать демаркацию границы с точки зрения предотвращения повторения нынешней ситуации.

Так, Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в интервью <Арменпресс> касаясь вторжения Вооруженных сил Азербайджана на территорию Республики Армения, вновь отметил, что в Организации обеспокоены напряженной обстановкой на армяно- азербайджанской границе и внимательно ее отслеживают.

При этом он выразил убеждение, что пограничные разногласия нужно решать только политико-дипломатическими средствам. В этом ключе

Генсек ОДКБ поддержал содержащие в Трехстороннем заявлении от 26 ноября с.г. договоренности, по осуществлению шагов по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и ведению дела к созданию Комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией с последующей ее демаркацией при содействии Российской Федерации по запросу сторон.

"Очевидно, что меры по деэскалации ситуации как никогда востребованы и имеют первостепенное значение. Поддерживаем шаги, предпринимаемые Правительством Армении по политико-дипломатическому урегулированию ситуации. Считаем это единственным выходом. Кроме того, как представляется, стоит активнее использовать возможности сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Такой подход обеспечил бы необходимые предпосылки для решения данного вопроса", - выразил убеждение Генсек ОДКБ.

На уточнение, чего ждать Армении от ОДКБ в случае атак на ее границы, как это было 16 ноября текущего года, Зась напомнил, что в соответствии с уставными документами ОДКБ механизм реагирования на кризисную ситуацию может быть запущен на основании официального обращения государства-члена, оказавшегося в кризисной ситуации, и с согласия всех государств - членов Организации. По его словам. в этом случае будут организованы консультации государств-членов Организации по вопросам оказания необходимого содействия.

"В случае, на который вы ссылаетесь, Ереваном акценты были сделаны на другие механизмы разрешения ситуации. Вместе с тем хочу подчеркнуть, что после обострения ситуации в Армению для изучения обстановки, уточнения оперативных планов и выработки предложений была направлена Оперативная группа ОДКБ во главе с первым заместителем начальника Объединенного штаба нашей Организации генерал-лейтенантом Хасаном Калоевым, в состав которой были включены представители Секретариата и ОШ ОДКБ. Считаем, что это было крайне важно и достаточно в сложившейся тогда ситуации", - добавил Генсек военного альянса.

Касаясь начала процесса делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, Зась выразил предположение, что консультативную поддержку в этом вопросе, помимо, России, при необходимости, могли бы оказать и другие государства-члены ОДКБ. В частности, речь идет об использовании положительного опыта делимитации границ между Россией и Казахстаном, а также Казахстаном и другими центральноазиатскими странами.

"Кроме того, если поступит просьба о подключении ОДКБ к этой работе, то, безусловно, она будет рассмотрена уставными органами Организации и будет принято соответствующее решение.

Также полагаю, что необходимо перевести в практическую плоскость договоренности в рамках Трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных и экономических связей. Это заметно будет способствовать нормализации обстановки и повышению уровня стабильности в этом регионе", - считает Генсек ОДКБ.

Давай оценку нынешнему уровень развития Организации Договора о коллективной безопасности Зась напомнил, что ОДКБ является

многофункциональной структурой, которая на коллективной основе обеспечивает защиту государств-членов не только от внешней агрессии, но, с учетом меняющихся военно-политических реалий, и от всех видов современных вызовов и угроз, включая терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотиков и оружия, нелегальную миграцию, а также в сфере информбезопасности.

"Сегодня мы наблюдаем разрастание кризисных явлений в мире. Для государств - членов Организации уровень военной опасности, к сожалению, не снижается. На это указывают, в том числе, расширяющееся в непосредственной близости от западных границ зоны ответственности ОДКБ присутствие войсковых группировок стран НАТО, а также развитие военной инфраструктуры и активизация военной деятельности альянса. Нас очень беспокоит сохраняющаяся напряженная ситуация на армяно-азербайджанской границе, где периодически происходят боестолкновения и обстрелы, в результате которых, к сожалению, гибнут люди", - сказал он, обратив внимание на опасную ситуацию и в Афганистане в Центрально-Азиатском регионе ответственности ОДКБ.

"Мы ведем постоянный мониторинг обстановки в этих кризисных точках в целях своевременного реагирования на ее возможное ухудшение. В ходе совместных мероприятий, в первую очередь учений Коллективных сил ОДКБ, прорабатываем практические меры, призванные обеспечить безопасность в зоне нашей ответственности. Проводим подготовку Миротворческих сил ОДКБ для их возможного задействования в операциях по поддержанию мира. Не снижается актуальность других угроз безопасности нашим странам: терроризм, незаконный оборот наркотиков, нелегальная миграция, киберугрозы. С целью противодействия им в ОДКБ реализуется целый комплекс мер, таких как операция "Наемник", антинаркотическая международная операция "Канал", а также операции "Нелегал" и "ПРОКСИ"", - отметил он.

Говоря о перспективах деятельности организации, Зась сообщил об открытии со следующего года нового направления - биологической безопасности. По его словам. уже принято решение о создании при Комитете секретарей советов безопасности Координационного совета уполномоченных органов государств -членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности.