Вторник, 21 Декабря 2021 11:54

АрмИнфо.По положению на 19 декабря в Армении наиболее охотно идут на вакцинацию жители столицы, где процент вакцинированных граждан составил почти 44%, что является самым высоким показателем по стране. Об этом говорится на официальной странице Министерства здравоохранения в Фейсбук.

Вслед за Ереваном высокий процент граждан, получивших вакцинацию, зарегистрирован в Араратской области (43,2%), за которой с небольшим отрывом следует Вайоц Дзор (42,9%). В Котайкском регионе вакцинировалось 39,9% населения, в Армавире - 37,9%, Арагацотне - 37,8%.

Менее охотно на вакцинацию идут жители Гегаркуника, Ширака и Лори, где процент вакцинированных соответственно составил 36,6%, 36,5% и

36,2%. В Сюникской области вакцинировалось 34% граждан, и наименьшая доля приходится на жителей Тавуша, где вакцинацию получили только 31,6% населения.

Отметим, что по последним данным Минздрава, в Армении вакцинировалось 1 546 632 человека, из коих первый компонент получили 903 661 человек, и соответственно второй - 642 971.