Понедельник, 20 Декабря 2021 22:35

АрмИнфо.По положению на 18:50 по местному времени на территории Армении есть закрытые дороги.

Так, согласно МЧС Армении, закрыта дорога, ведущая от крепости Амберд к озеру Кари.

Из-за угрозы камнепада временно закрыта дорога, ведущая из села Зовуни к Корейскому ущелью. Кроме того, затруднен проезд большегрузов с прицепами через перевал Варденяц. Участок дороги Торос-Вардахбюр труднопроходим для большегрузов. По данным департамента ЧС МВД Грузии и центра кризисного управления МЧС РФ по Северной Осетии, военная грузинская дорога, ведущая в Россию, закрыта для проезда всех видом транспортных средств.

"Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда всех видов транспортных средств", - сообщили в МЧС РА, со ссылкой на российских и грузинских коллег, при этом призвав водителей, передвигаться по дорогам исключительно на зимней резине.