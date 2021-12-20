Понедельник, 20 Декабря 2021 18:34

АрмИнфо.В МИД РА прокомментировали возможность встречи в ближайшее время спецпредставителей по налаживанию диалога между Ереваном и Анкарой.

Так, пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян сообщил АрмИнфо, что общество своевременно будет информировано о такой встрече, при согласовании сроков встречи.

"В случае согласования сроков встречи спецпредставителей в рамках диалога между Арменией и Турцией, общественность своевременно будет проинформирована об этом", - подчеркнул Унанян.

Как ранее сообщало АрмИнфо, сегодня в Анкаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс- конференции с малазийским коллегой Сайфуддином Абдуллой заявил, что продолжаются связи по укреплению доверия с Арменией. "Мы назначили наших взаимных специальных представителей для ведения прямых контактов, и они встретятся в ближайшее время", - отметил он.