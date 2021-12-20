Понедельник, 20 Декабря 2021 18:33

АрмИнфо.. Между Грузией и Арменией установились <идеальные отношения>. Об этом, как передает Новости-Грузия, заявил сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили перед началом заседания межправительственной экономической комиссии с участием премьера Армении Никола Пашиняна.

Заседание комиссии должно было состояться еще в 2020 году, но было перенесено из-за пандемии коронавируса и войны в Арцахе.

По словам грузинского премьера, Грузия и Армения должны перейти от слов к реальному делу. <Мы заинтересованы в том, чтобы существующее между нами очень тесное, дружественное сотрудничество было конвертировано в реальное дело. Мы должны развивать тесные торговые и экономические отношения, говорить о региональных проектах, об инфраструктуре, о других проектах, которые будут интересными для обеих стран. Именно с этой целью сегодня мы собрались>, - заявил Гарибашвили.

Глава грузинского правительства поблагодарил своего армянского коллегу за то, что заседание межправительственной экономической комиссии проводится на уровне премьер-министров согласно инициативе и договоренности, которая была достигнута между главами правительств двух стран. <Это уже второй по счету ваш визит в Грузию в этом году. Я хочу с удовольствием отметить, что и я уже два раза побывал в Ереване с официальным визитом в этом году. И это действительно указывает на существующие между нами тесные отношения, сотрудничество, доброжелательность, между нами. И хочу поблагодарить вас за эти отношения, за этот настрой>, - сказал Гарибашвили.

Премьер подчеркнул, что именно благодаря его тесным связям с Николом Пашиняном между Грузией и Арменией установились <идеальные отношения>. <Можно с гордостью и с удовольствие сказать, что подобных отношений не было между нашими странами. Безусловно, у нас всегда были очень тесные и дружественные отношения, однако можно сказать, что именно благодаря нашей заслуге между нашими правительствами, между нашими странами нет никакого недопонимания и у нас действительно идеальные отношения>, - заявил Гарибашвили.

Новости-Грузия напоминает, что Грузия и Армения установили дипломатические отношения 17 июля 1992 года. Страны сотрудничают по многим направлениям, и наиболее интенсивно в сфере торговли и экономики. Между странами действует режим свободной торговли, Армения входит в десятку основных торговых партнеров Грузии. По данным Национальной службы статистики Грузии, за январь-ноябрь 2021 года товарооборот между Грузией и Арменией составил 611,7 миллиона долларов, что на 10% больше аналогичного периода 2020 года.