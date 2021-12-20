Понедельник, 20 Декабря 2021 18:31

АрмИнфо.Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян принял делегацию во главе с руководителем парламентской группы дружбы Иран-Армения Меджлиса ИРИ Сейедом Мехди Фаршаданом.

Как сообщает пресс-служба НС РА, спикер армянского парламента выразил уверенность, что визит группы дружбы будет иметь практическое значение для армяно-иранских отношений - в интересах дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества.

Стороны указали на активный политический диалог между двумя странами, являющийся прочной основой и гарантией развития межгосударственных отношений во многих областях. Была указана важность развития межпарламентского сотрудничества с точки зрения ключевой платформы для расширения круга общих взглядов дружественных стран. В этом контексте была подчеркнута эффективная деятельность парламентских групп дружбы.

В ходе беседы была указана необходимость длительного мира и стабильности в регионе.

В этой связи Симонян обратил внимание на деструктивное поведение азербайджанской стороны, негативно влияющего не только на Армению, но и на другие страны региона.

В завершение встречи руководитель парламентской группы дружбы Иран-Армения Сейед Мехди Фаршадан передал спикеру армянского парламента приглашение председателя Меджлиса Ирана Мохаммада-Багера Галибафа посетить ИРИ с официальным визитом.

Стоит также отметить, что иранскую парламентскую делегацию сегодня

принял Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II.

Согласно пресс-канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина, на встрече

Гарегин II констатировал, что армянская община Ирана, сумевшая

сохранить свою национальную культуру и ценности благодаря доброжелательному отношению иранских властей вносит большой вклад в углубление и укрепление связей между двумя странами.

В свою очередь, руководитель парламентской группы дружбы Иран-Армения рассказал о целях визита в Армению и ожиданиях.

Касаясь региональной ситуации, иранский парламентарий подчеркнул необходимость мирного урегулирования конфликтов.

В ходе беседы Католикос Гарегин II поблагодарил Исламскую Республику Иран за поддержку Армении во время Арцахской войны и в тяжелый послевоенный период.