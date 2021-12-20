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АрмИнфо. Первый президент Армении Левон Тер- Петросян 20 декабря в своем особняке принял посла России в РА Сергея Копыркина.
"В ходе встречи стороны обменялись мнениями о региональной ситуации и выразили обоюдное удовлетворение наблюдаемыми тенденциями к ее стабилизации", - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь первого президента РА Арман Мусинян.
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|В МИД Армении прокомментировали возможность встречи в ближайшее время спецпредставителей по налаживанию диалога между Ереваном и Анкарой
|Гарибашвили утверждает, что благодаря его тесным связям с Пашиняном между Арменией и Грузией установились идеальные отношения
|Мохаммад-Багер Галибаф пригласил Алена Симояна в Иран
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|Чавувшоглу: Спецпредставители Армении и Турции по нормализации двусторонних отношений встретятся в ближайшее время
|Заявление: Сегодня приоритетная задача РПА не заполучить власть, а вместе со здоровыми силами устранить капитулирующую власть
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|Пашинян и Гарибашвили обсудили ситуацию на Южном Кавказе
|Эффективность работы органов нацбезопасности ощутимo повысилась: Пашинян поздравил сотрудников СНБ
|Чижов: Россия не против того, чтобы лидеры Армении и Азербайджана общались на различных площадках
|Мнение: Независимость - неудобоваримая "пища" для порабощенных "30 серебряниками" обществ
|Бывший замглавы спецслужбы Армении занял пост замначальника Службы госконтроля при премьер-министре
|В Армении вакцинацию получили свыше 1.5 млн. граждан
|За сутки в Армении подтвердилось 72 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 364 человека
|Мнение: В ближайшие месяцы ожидаются интенсивные переговоры с Турцией, которые приведут к новой капитуляции со стороны Армении
|Следующее заседание платформы "3+3" по Южному Кавказу может пройти в Турции
|Госдеп США настоятельно призвал к полному и скорейшему освобождению всех оставшихся армянских пленных
|Спецпредставитель ЕС и президент Франции приветствовали возвращение из азербайджанского плена 10 армянских военнослужащих
|Спецпредставителем Армении по процессу диалога между Арменией и Турцией будет Рубен Рубинян
|Саргсян о переговорном процессе и возможности избежать кровопролитной войны
|Серж Саргсян: Спекуляция тезисом "Сдадим Арцах и заживем" разложила основы армянской 30-летней независимости
|Серж Саргсян: В Армении в 2020 году были зафиксированы самые низкие демографические показатели за прошедшие 70 лет
|Турция заговорила о совместном производстве боевых самолетов с Азербайджаном
|В Армении число инфицированных коронавирусом продолжает снижаться
|Экс-мэр Абовяна получил новую должность
|Армения приняла участие в заседании СМИД ОЧЭС
|Никол Пашинян запускает процесс конституционных реформ в стране
|Джеймс Уорлик: Определение статуса Нагорного Карабаха важнейший элемент урегулирования карабахского конфликта
|В Турции вторят как мантру: Диалог Анкары с Ереваном будет координироваться с Баку
|Минздрав Армении отменил требование об обязательном ношении масок в открытых общественных местах
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Правозащитник: В независимой Армении моей мечты я стал очевидцем прокуроров и судей подобно Вышинскому
|Госдеп США: Баку использует обвинения в терроризме для борьбы с оппозицией
|Вазген Манукян призвал граждан Армении присоединиться к молодежной инициативе <Моя мысль Арцаху>
|Межведомственная комиссия будет координировать работы по выполнению взятых на себя Республикой Армения международных обязательств
|Госдеп: США приветствуют встречу Пашинян-Алиев в Брюсселе
|Выборы ректора ЕГУ прошли на фоне протеста студентов
|Омбудсмен Армении: Появление вооруженных азербайджанских военных возле армянских сел участило случаи нарушения основополагающих прав мирных жителей
|Гагик Агаджанян: Строительство железной дороги через Мегри - чисто политический проект и в случае его реализации Армения окажется в полной транспортной изоляции
|Доклад: Азербайджанский гуманизм в действии- 6 случаев обезглавливая армян, в том числе и женщин в ходе 44-дневной войны
|МИД Армении высказался по поводу предоставления Азербайджану статуса наблюдателя в ЕАЭС
|Мастерство изготовления дутара и искусство бахши включены в репрезентативный список нематериального культурного наследи
|Профильная комиссия НС одобрила выдвижение кандидата от власти на пост омбудсмена
|Политик: "3+2" - закономерное продолжение процессов, требующих предельно серьезного подхода
|Историк: Геноцид армян был, есть и остается краеугольным камнем армяно-турецких проблем
|В Армении за сутки подтвердилось 193 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 510 человек
|Америабанк заключил новые кредитные договоры с компанией responsAbility и Глобальным фондом климатического партнерства на сумму 20 миллионов долларов США
|По версии World Travel Awards Армения признана ведущим местом всемирного наследия в 2021 году
|Haberturk: Для оздоровления армяно-турецких отношений будет разработана трехэтапная дорожная карта
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Степан Галстян освобожден от должности замначальника Генштаба РА
|Президент Армении и посол Китая обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
|Президент Армении и посол Беларуси затронули вопросы региональной безопасности
|Депутат: Прежде чем переходить к налаживанию отношений с Турцией необходимо решить вопрос с безопасностью
|Читать больше
|Прогноз: Без поддержки Запада Грузия может не выдержать давления Москвы в вопросе участия в инициативе "3+3"
|Тюрколог: Армения продолжает оставаться стеной, отделяющей Эрдогана от "Большого Турана"
|Политик: "3+2" - закономерное продолжение процессов, требующих предельно серьезного подхода
|Историк: Геноцид армян был, есть и остается краеугольным камнем армяно-турецких проблем
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