Понедельник, 20 Декабря 2021 17:09

АрмИнфо. В Национальном музее современного искусства Центра им. Жоржа Помпиду (Musee Nationald'Art Moderne) состоялась торжественная церемония передачи в коллекцию музея <Триптиха> великого армянского режиссера Сергея Параджанова.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта, таким образом, <Триптих> Параджанова, состоящий из фильмов <Киевские фрески> (1966г.), <Акоп Овнатанян> (1967г.) и <Арабески на тему Пиросмани> (1985г.), был восстановлен на 35 мм пленках.

Восстановление 3 кинокартин Параджанова осуществлялось в рамках проекта <Классики армянского кино> Национального киноцентра Армении и организацией <Проект Амо Бекназаров> при финансировании <Фиксафильм> и <Киноклассика>.

Спонсором печати копий для Национального киноцентра Армении, Центра Помпиду, Музея современного искусства Нью-Йорка (MoMA), Центра <Довженко> и постоянных архивных коллекций Киностудии Грузии выступил AGBU (Армянский всеобщий благотворительный Союз).

Весь процесс восстановления фильмов представил партнер Национального киноцентра Армении, куратор программы <Классики армянского кино> и специалист по восстановлению фильмов Даниел Берд. Со словами приветствия выступили также директор Национального музея современного искусства Ксавье Рэй и Посол Армении во Франции Асмик Толмаджян.

В этот же день в музее современного искусства Помпиду состоялся показ фильмов <Киевские фрески>, <Акоп Овнатанян> и <Арабески на тему Пиросмани>.

Отметим, что Центр Помпиду - это третья по популярности культурная достопримечательность Франции после Лувра и Эйфелевой башни. Здание Центра Жоржа Помпиду (Centre Georges-Pompidou) было построено в 1977 году и стало одним из самых впечатляющих сооружений XX века. На территории музея хранится постоянная коллекция произведений искусства, состоящая из более чем 1 300 работ таких признанных личностей 20-го столетия, как Кандинский, Пикассо, Модильяни, Матисс, Миро и др. Временные выставки, как правило, весьма прогрессивны. Так, в последние годы тут выставлялись Нан Голдин, Ив Кляйн и Софи Калле. На втором этаже Центра Жоржа Помпиду размещается библиотека, два кинотеатра, программа которых по большей части состоит из ретроспективы определённых режиссеров и периодов в кинематографе.

Напомним, что кинорежиссёр, сценарист и художник Сергей Иосифович Параджанов родился 9 января 1924 года в Тбилиси. В 1942 году поступил в Тбилисский институт инженеров железнодорожного транспорта, но через год бросил его и поступил одновременно на вокальный факультет Тбилисской консерватории и в хореографическое училище при оперном театре, а после войны перевелся в Московскую консерваторию. В 1946 году он сдал вступительные экзамены на режиссерский факультет ВГИКа, где сначала учился в мастерской Игоря Савченко ("Гармонь", "Тарас Шевченко"), а затем - у Александра Довженко ("Поэма о море", "Земля", "Щорс"), на одном курсе с Марленом Хуциевым и Юрием Озеровым. Параджанов закончил ВГИК в 1951 году. Его дипломной работой была короткометражная лента "Андриеш", а в 1955 году молодой режиссер снял на киевской кино- студии имени Довженко полнометаржный вариант этой картины. Затем вышли документальные и научно- популярные фильмы Параджанова: "Наталия Ужвий", "Думка", "Золотые руки". В 1959 году Параджанов поставил свой первый игровой фильм "Первый парень", в 1961 году вышла киноповесть "Украинская рапсодия", в 1962 году на киностудии имени Довженко был снят фильм "Цветок на камне".

В 1964 году Параджанов завершил работу над лентой "Тени забытых предков", снятой по повести Михаила Коцюбинского. Картина была восторженно встречена за рубежом (приз за лучшую режиссуру Международного кинофестиваля в Мар-дель-Плато, 1965г; Кубок "Фестиваля фестивалей" в Риме, 1965г; премия Британской киноакадемии за лучший иностранный фильм, 1965г), и была отмечена призом Всесоюзного кинофестиваля в Киеве.

В 1967 году Параджанова пригласили на Ереванскую киностудию, где он работал над фильмом об армянском поэте Саят-Нова "Цвет граната". В декабре 1973 года Параджанова арестовали по сфабрикованной статье, он был осужден на пять лет в колонии строгого режима. 30 декабря 1977 года режиссер был освобожден после того, как с просьбой об его амнистии к генсеку СССР Леониду Брежневу обратился французский режиссер Луи Арагон. После возвращения Параджанов работал на киностудии "Грузия-фильм", где совместно с Давидом Абашидзе поставил "Легенду о Сурамской крепости" (1984). В 1985 году режиссер снял документальный фильм "Арабески на тему Пиросмани", в 1988 году по сказке Михаила Лермонтова фильм "Ашик-Кериб".

В 1980-е годы Параджанов активно занимался художественным коллажем, рисунками, инсталляциями. Параджанов также писал сценарии и был художником нескольких спектаклей. В 1989 году он приступил к работе над очередным фильмом - "Исповедь", который должен был стать автобиографическим. Однако снять его режиссёр так и не успел.

21 июля 1990 года он скончался в Ереване. Параджанов был погребен в Пантеоне гениев рядом с Арамом Хачатуряном, Вильямом Сарояном и другими деятелями искусства, литературы и науки республики.