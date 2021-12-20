Понедельник, 20 Декабря 2021 16:51

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 21 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 39 на пр. Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 45-104 на улице Давида Бека, собственные дома 1-43 на 4-ом переулке Давида Бека;

11:00-15:00 жилой дом 27 на улице Хагаг Дон, жилые дома 39, 40Б на пр. Тиграна Меца;

11:00-17:00 жилые дома 19, 19/8, 21 на пр. Комитаса, жилые дома 21, 21/1, 21/2 на улице В.Папазяна, жилые дома 1а, 3/2 на 37-ой улице, 1а, 2, 2/1, 16, 18/1 на 39-ой улице Арабкира, жилой дом 3 на улице Таманяна, собственные дома 3-21 на 35-ой улице, 1-26 на 39-ой улице, 2-7 на 47-ой улице Арабкира, собственные дома 17/5-19/6 на пр. Комитаса, собственные дома 35/44-99/2 на улице Ачаряна, школа N151 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 3а на улице Вардашен 9, жилой дом 26 на улице Шираза и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 21 на улице Назарбекяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 8, 8/1, 10, 10а, 12, 16 на улице Фрунзе, жилые дома 3, 3а, 5 на улице Ехбайрутян, жилые дома 9, 9а, 14, 16, 16а на улице Манандяна, жилой дом 13 на улице Низами, собственные дома на улицах Котовского, Мусаеляна, Додохяна, Раздан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:30-14:30 частично улица Ширванзаде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

10:30-16:00 частично улица Мравяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Гладзор;

в Котайкской области:

10։00-16։00 жилые дома 4, 10А, 24 в 4-ом квартале и жилые дома подстанции, здание суда и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван;

11։00-15։00 ОАО ‘Раздан ЧШШДЗ”, ресторан “Амберд”, цех по производству камня “Артак” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 улицы Гая, Ханджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11։00-17։00 квартал “Зонал-каян”, частично кварталы “Сараландж”, “Марзадашт”, “Элар” в городе Абовян; частично частные дома Дзорахбюра; квартал ‘Маяк” в Джрвеже; частично села Гегашен, Гарни, Котайк и Атис;

в Гегаркуникской области:

12։30–13։30 общины Цовинар, Арцванист полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).