Понедельник, 20 Декабря 2021 16:43

АрмИнфо."Продолжаются наши связи по укреплению доверия с Арменией. Мы назначили наших взаимных специальных представителей для ведения прямых контактов, и они встретятся в ближайшее время". Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс- конференции с малазийским коллегой Сайфуддином Абдуллой в понедельник в Анкаре.

Чавушоглу также проинформировал, о запуске в ближайшее время авиарейсов в Армению. В этом ключе он напомнил, что ранее полеты выполнялись компанией Atlas Global, однако, сейчас есть обращения от некоторых компаний, которые рассматриваются совместно с Министерством транспорта и инфраструктуры и Управлением гражданской авиации.

Турецкий дипломат также напомнил, что по всем решениям, принятым в отношении Армении, проводятся совместные консультации с Азербайджаном. "Мы желаем установления мира на Южном Кавказе, открытия Зангезурского коридора", - подытожил он.

Вечером 18 декабря пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян сообщил, что спецпредставителем Армении по процессу диалога между Арменией и Турцией будет заместитель председателя Национального Собрания РА Рубен Рубинян.

С турецкой де стороны будет переговоры вести, кадровый дипломат, имеющий также опыт работы в Службе нацбезопасности Турции, бывший посол в Вашингтоне Сердар Кылыч.

Таким образом, турецкий дипломат-тяжеловес будет вести переговоры с неопытным армянским чиновником, пришедшим во власть на волне бархатной революции. Эксперты считают, что на Рубиняна, входящего в круг доверенных лиц премьер-министр РА Никола Пашиняна, будет возложена миссия исполнителя поручений главы правительства и подписания всего того, о чем уже обговорено.