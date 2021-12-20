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 Понедельник, 20 Декабря 2021 16:43
Марианна Мкртчян

Чавувшоглу: Спецпредставители Армении и Турции по нормализации двусторонних отношений встретятся в ближайшее время

Чавувшоглу: Спецпредставители Армении и Турции по нормализации двусторонних отношений встретятся в ближайшее время

АрмИнфо."Продолжаются наши связи по укреплению доверия с Арменией. Мы назначили наших взаимных специальных представителей для ведения прямых контактов, и они встретятся в ближайшее время". Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс- конференции с малазийским коллегой Сайфуддином Абдуллой в понедельник в Анкаре.

Чавушоглу также проинформировал, о запуске в ближайшее время авиарейсов в Армению.  В этом ключе он напомнил, что ранее полеты выполнялись компанией Atlas Global, однако, сейчас есть обращения от некоторых компаний, которые рассматриваются совместно с Министерством транспорта и инфраструктуры и Управлением гражданской авиации.

Турецкий дипломат также напомнил, что по всем решениям, принятым в отношении Армении, проводятся совместные консультации с Азербайджаном. "Мы желаем установления мира на Южном Кавказе, открытия Зангезурского коридора", - подытожил он.

Вечером 18 декабря пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян сообщил, что спецпредставителем Армении по процессу диалога между Арменией и Турцией будет заместитель председателя Национального Собрания РА Рубен Рубинян.

С турецкой де стороны будет переговоры вести, кадровый дипломат, имеющий также опыт работы в Службе нацбезопасности Турции, бывший посол в Вашингтоне Сердар Кылыч.

Таким образом, турецкий дипломат-тяжеловес будет вести переговоры с неопытным армянским чиновником, пришедшим во власть на волне бархатной революции. Эксперты считают, что на Рубиняна,  входящего в круг доверенных лиц премьер-министр РА Никола Пашиняна, будет возложена миссия исполнителя поручений главы правительства и подписания всего того, о чем уже обговорено.


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