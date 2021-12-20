Понедельник, 20 Декабря 2021 15:45

АрмИнфо.Сегодня приоритетная задача Республиканской партии Армении (РПА) не заполучить власть, а вместе со здоровыми силами устранить капитулирующую власть, дать Республике Армения возможность подняться с колен, стать сильнее, снова стать тылом и опорой для Арцаха. Об этом говорится в заявлении РПА по итогам 17-ого съезда партии.

При этом подчеркивается, что для любого республиканца государство должно быть превыше власти, а достоинство - преобладать над собственным карьеризмом.

"Сегодня республиканцы хотят не власти, а суверенитета Армении. К сожалению, все призывы нашей партии о спасении государства от надвигающейся катастрофы не были услышаны нашим народом, обманутым властями. А зачастую мы необоснованно обвинялись в реваншизме. А власть воюющих невежд навлекла беду на головы нашего народа и двух армянских республик, доведя страну до 44-дневной войны 2020 года, с последовавшей за ней позорной капитуляцией", - говорится в заявлении РПА.

"Наша героическая армия, одержавшая славную победу в первой арцахской войне, сорвала далеко идущие планы Азербайджана в апрельской войне, всегда была готова заставить врага вернуться за стол переговоров "после хорошего урока" с высоким патриотическим духом, сегодня дискредитирована со стороны предательских властей, ослабла и потеряла когда-то могущественный дух. Сегодня антинациональная и аморальная власть является серьезным препятствием на пути сохранения и укрепления армянской государственности", - подчеркивается в заявлении.

Вместе с тем подчеркивается, что армянский народ Южного Кавказа хочет прочного мира, стабильности и развития, которые основаны не на идеях тех, кто считает проблему решенной теми, кто стремится к геттоизации армян, а на существующих нормах международного права, реальных

компромиссах и достоинстве.

Продолжая настаивать на том, что Арцах не должен быть частью Азербайджана, РПА подчеркивает, что сначала необходимо восстановить собственную безопасность и дипломатический потенциал, перезапустить государственные структуры и восстановить веру и достоинство народа.

"Наша задача - восстановить внутреннюю солидарность в стране и перекрыть путь поляризации. Разобщенные люди не могут поддерживать свою армию, не могут поддерживать тех, кто обеспечивает их безопасность, пополнять их ряды, когда это необходимо.

Нет сомнений в том, что выйти из нынешнего кризиса может только достойное правительство, сильная армия, профессиональный дипломатический корпус и нация, которая ставит свою свободу превыше всего, хранит свою веру и национальные ценности как зеницу ока, прославляет своих героев и победы, и безоговорочно верит в свои силы", - говорится в заявляли РПА, при этом отмечается несправедливость навязывания Армении так называемой "миролюбивой" повестки, в условиях таких потерь вследствие агрессии, лишившей тысячи армян их родины. "Несправедливость не может принести ни внутренней стабильности, ни внешнего мира. Армянский народ миролюбив, но он не будет просить мира в унизительных условиях, а достигнет достойного мира. Мы не позволим предателям, сдавшим земли бесконечно спекулировать именем обманутых, разочарованных, сломленных людей, принимая антинациональные, антигосударственные решения", - отмечают республиканцы, при это добавляя, что устранение антинациональных властей и последующее восстановление государства требует консолидации всех здоровых политических сил и объединения профессиональных, интеллектуальных, организационных и других возможностей и ресурсов.

В РПА также рассказали о своих приоритетах после смены власти. Согласно сообщению, приоритетом партии будет: восстановление территориальной целостности Республики Армения посредством разумного и целенаправленного использования всего инструментария безопасности; возвращение военнопленных и других лиц, содержащихся в плену в Азербайджане; разработка и утверждение новой программы модернизации Вооруженных сил Армении; эффективная координация отношений РА с Республикой Арцах, защита этой части Родины, поддержка арцахских братьев и сестер.

Среди приоритетов партии также улучшение, расширение и углубление армяно-российского военно-политического сотрудничества, усиление реальных гарантий безопасности границ между Арменией и Арцахом; возобновление переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ с международными гарантиями права народа Арцаха на самоопределение и в качестве приоритета статус Арцаха; немедленное устранение последствий разрушения, совершенного властями страны в сфере образования, от пересмотра школьных программ до восстановления обезглавленной системы управления ЕГУ и другими государственными вузами; переосмысление отношений Армения-Арцах-Диаспора и разработка эффективных проектов в рамках этой троицы для реализации национальных целей; пересмотр приоритетов, включенных в План действий, вытекающих из Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве, подписанного Арменией с Европейским Союзом; немедленное рассекречивание обязательств, взятых на себя капитулирующими властями в отношении процесса разблокировки дорог и защита интересов Армении в этом процессе.

"Мы подтверждаем, что отныне мы готовы до конца отстаивать наши национальные ценности, твердо стоять на позициях борьбы за защиту и суверенитет Армении и Арцаха, защищать наш язык, культуру и церковь от нападения чужеземных антинациональных элементов. Мы готовы отстаивать свое национальное достоинство, нашу священную землю и государство, чтобы во все времена быть достойными памяти наших героев, погибших за эту землю, государство. Впереди тяжелая, но достойная борьба за национальное достоинство, за жизнь в безопасной, свободной, суверенной и достойной стране", - подытожили в РПА. Отметим, что по итогам съезда Серж Саргсян был переизбран главой РПА.