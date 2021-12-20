Понедельник, 20 Декабря 2021 15:44

АрмИнфо. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась 22-24 декабря посетит Армению для встречи с высшим политическим и военным руководством страны и обсуждению ситуации в зоне ответственности ОДКБ.

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, в ходе рабочей поездки в Армению запланирована встреча Зася с председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер- министром Армении Николом Пашиняном. Генеральный секретарь ОДКБ представит ему на утверждение проект Плана мероприятий по реализации решений сентябрьской (2021 года) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и выполнению приоритетных направлений деятельности ОДКБ в период председательства Армении.

Также ожидается, что Станислав Зась проведет переговоры с министром иностранных дел Араратом Мирзояном, министром обороны Суреном Папикяном и Секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном.