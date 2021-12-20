Понедельник, 20 Декабря 2021 13:51

АрмИнфо.Евросоюз не был вовлечен в решение конфликта в Нагорном Карабахе, однако сейчас хотел бы к нему подключиться. Об этом в интервью "Известиям" заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов, отметив, что Россия не против того, чтобы лидеры Армении и Азербайджана общались на различных площадках.

"Евросоюз, конечно, хочет подключиться, но есть известная уже веками сентенция, что у победы много отцов, а поражение всегда сирота. Успех нашей российской посреднической миссии в этом конфликте вызывает разные чувства у Евросоюза, у других международных игроков, и есть те, кто хочет к этому подключиться. Одним это удается в той или иной степени, другим - в меньшей. Мы считаем, что еще одна возможность для прямого контакта между лидерами Азербайджана и Армении - это, в общем, неплохо, если это идет на пользу политическому урегулированию и расширению поля контактов этих двух дружественных нам стран", - отметил дипломат.

Отметим, что вечером 14 декабря в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча премьер- министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейского Совета Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева. На встрече обсуждался ход выполнения трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года, а также от 26 ноября. Была подчеркнута важность немедленного решения гуманитарных проблем, обеспечения возвращения военнопленных, заложников и других удерживаемых гражданских лиц. Стороны коснулись работ по открытию региональных коммуникаций. Премьер-министр Армении и президент Азербайджана подтвердили договоренность об открытии железной дороги, которая будет действовать в соответствии с международно признанными правилами контроля, по принципу взаимности, под суверенитетом и юрисдикцией этих стран. Армения по железной дороге получит доступ в Исламскую Республику Иран и в Российскую Федерацию. Была отмечена важность конкретных шагов по снижению напряженности в регионе. Были затронуты возможные шаги по делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, а также по установлению взаимного доверия. ЕС также заявил о создании экономической платформы для взаимодействия со сторонами.

В тот же день состоялась неформальная встреча Алиева и Пашиняна с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.