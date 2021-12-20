Понедельник, 20 Декабря 2021 13:50

АрмИнфо.Власти Армении сознательно вступают в процесс, в котором не имеют ни одного шанса на победу. Так, прокомментировал начало процесса нормализации армяно-турецких отношений депутат от оппозиционной фракции "Честь имею", экс-советник по обороне президента Арцаха Тигран Абраамян.

По убеждению депутата, самая опасная часть полусекретного процесса "нормализации" армяно-турецких отношений кроется не в теме выбора переговорщика.

"Ведь если в море цунами, совершенно неважно, умеет ли человек, оказавшийся в эпицентре бедствия плавать или нет.

Проблема в том, что власти Армении сознательно идут в процесс, в котором заведомо нет шансов на выигрыш, на победу.

Правительство Армении не только осознает, что Турция начинает процесс с предварительными условиями, но и, осознавая их последствия, поддается на эту авантюру", - констатировал Абраамян.

Вместе с тем он обратил внимание на тот факт, что процесс нормализации отношений сопровождается правительственной пропагандистской кампанией, цель которой - отодвинуть на задний план региональные, геополитические вопросы безопасности и задействовать социально-экономический фактор. "Наикротчайший и рабочий метод убеждения людей. Но, если нет безопасности, никогда не будет процветания", - подытожил оппозиционер.

В свою очередь экс-вице-спикер парламента РА, член Республиканской партии Армении, историк Эдуард Шармазанов с сожалением констатировал, в армянском обществе многие не извлекли никаких уроков, но многое забыли.

"Независимость - неудобоваримая "пища" для порабощенных "30 серебряниками" обществ. Неоднократно говорил, что в случае его переизбрания (действующего премьер- министра РА - ред.) Армения потеряет свой суверенитет и встанет на путь "Эрминистана" (турецкое название Армении -ред.), но кто меня слушал. Гений Нжде был поистине прав, когда говорил, что причину наших несчастий нужно искать в нас самих", - сказал Шармазанов, с иронией добавив, что все проблемы в стране решены, теперь можно и переговорщика по нормализации отношений с Турцией назначить.

При этом, бывший парламентарий выразил убеждение, что не важно кто был назначен спецпредставителем для переговоров с армянской стороны, "потому что при премьер- министре капитулянте Армения потеряет все".

" У армян отобрали большую часть Арцаха, Шуши, Гадрута, забрали жизни 5 тысяч героических ребят, а вместо этого их будут кормить всяким сценами и Евровидением, а "гордое" общество будет радоваться. Наверное, мы достойны этого ... Один из мудрецов сказал, что "когда не ценишь национальных достижений, жестоко наказываешься"", - подытожил Шармазанов.

Вечером 18 декабря пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян сообщил, что спецпредставителем Армении по процессу диалога между Арменией и Турцией будет заместитель председателя Национального Собрания РА Рубен Рубинян.

С турецкой де стороны будет переговоры вести, кадровый дипломат, имеющий также опыт работы в Службе нацбезопасности Турции, бывший посол в Вашингтоне Сердар Кылыч.

Таким образом, турецкий дипломат-тяжеловес будет вести переговоры с неопытным армянским чиновником, пришедшим во власть на волне бархатной революции. Эксперты считают, что на Рубиняна, входящего в круг доверенных лиц премьер-министр РА Никола Пашиняна, будет возложена миссия исполнителя поручений главы правительства и подписания всего того, о чем уже обговорено.