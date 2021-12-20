Понедельник, 20 Декабря 2021 12:03

АрмИнфо.Бывший заместитель директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Роберт Базикян назначен замглавы Государственной службы контроля.

Согласно официальному сайту правительства, решением премьер-министра Никола Пашиняна от 20 декабря, Жирайр Харатян освобожден от должности врио заместителя начальника Государственной службы контроля, Сурен Григорян - с поста замминистра юстиции. Роберт Базикян назначен заместителем главы ГКС.

Отметим, что Базикян был назначен замдиректора СНБ в декабре 2019 года. Прослужив на этой должности всего полгода, был уволен указом президента Армена Саркисяна 17 июля 2020 года. Как говорилось в подписанном указе, основанием для увольнения является получение права на пенсию за выслугу лет, хотя Базикян был одним из самых молодых заместителей директора СНБ.

28-летний Сурен Григорян, 29 марта с.г. сложивший с себя депутатский мандат от фракции "Мой шаг", был назначен заместителем министра юстиции Армении 6 апреля.

Жирайр Харатян, 1989 г.р., по профессии экономист, с 2018 года занимавший различные должности в ГКС, решением Никола Пашиняна был назначен на должность замглавы ГКС 1 октября 2021 года.