Понедельник, 20 Декабря 2021 11:31

АрмИнфо. По положению на 19 декабря в Армении вакцинировалось 1 546 632 человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно источнику, из общего числа вакцинированных граждан, первый компонент получили 903 661 человек, и соответственно второй - 642

971.

По данным на 13 декабря, львиная доля вакцинированных первым и вторым компонентом приходится на граждан в возрасте от 35 до 64 лет (58,2% и 60,5% соответственно), далее следует возрастная группа от 18 до 34 лет (27,2% и 24,29% соответственно), на долю граждан в возрасте выше 65 лет приходится соответственно 14,5% и 15,2%, и наименьший процент составляет группа в возрасте от 12 до 17 лет (0,1% и 0,01%).

Отметим, что с момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 497 107 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 343 708 человек (13,7% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 328 799 (95,6%), скончалось - 7 903 (свыше 2,2%).