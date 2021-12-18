Суббота, 18 Декабря 2021 22:18

АрмИнфо.Спецпредставителем Армении по процессу диалога между Арменией и Турцией будет Рубен Рубинян.

Об этом написал в фейсбуке пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян, отвечая на вопросы СМИ. «Спецпредставителем Армении по процессу диалога между Арменией и Турцией будет заместитель председателя Национального Собрания РА Рубен Рубинян», - написал он.

Меж тем, как ранее сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, бывший посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч будет назначен на должность специального представителя по нормализации отношений с Арменией.