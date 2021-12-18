Суббота, 18 Декабря 2021 15:41

АрмИнфо. Я всегда был сторонником мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе компромиссов, в рамках красных линий, понятных нам и международному сообществу.

Об этом в ходе своего приветственного слова на открытии 17-ого съезда Республиканской партии Армении заявил лидер РПА, третий президент РА Серж Саргсян касаясь прошлогодней войны, развязанной азербайджано-турецким тандемом против Арцаха.

По его словам, этой красной линией, очерченной кровью армянского народа, являлось право народа Арцаха на самоопределение. "Я вёл переговоры десять лет подряд, основываясь на одном принципе: не то, что мы дадим, а то, что мы получим. Во всех переговорных документах мы последовательно разрабатывали важные детали механизмов, процессов и международных гарантий, связанных с реализацией права народа Арцаха на самоопределение. Я оставил переговорный пакет, в котором были защищены жизненно важные интересы армянского народа, где Арцах оставался армянским, это было приемлемо для международного сообщества, в частности, для стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - сказал Саргсян.

По словам третьего президента, на дипломатическом фронте позиция Армении была сильной не только благодаря собственным навыкам ведения переговоров, глубокому пониманию Арцахского вопроса, правильной работе с мировыми державами, но и благодаря славной армии, которая выиграла первую Арцахскую войну и сорвала далеко идущие планы Азербайджана в апрельской войне.

По его словам, армянская армия, благодаря непрерывной модернизации, исправлению собственных ошибок и высокого патриотического духа была готова заставить врага вернуться за стол переговоров после хорошей "порки на поле боя".

Вместе с тем, Саргсян отметил, что не притворялся сумасшедшим на переговорах, так как капитулянт необоснованно гордился своим провинциализмом во время своих внутренних встреч, но вел переговоры с коллегами честно и достойно.

"Армения в те годы была региональным фактором, полноценным участником международных процессов, суверенным государством с сильным тылом, справедливыми целями и сильной армией. И провинциальному фокуснику казалось, что, введя в заблуждение армянский народ, он сможет сделать то же самое с миром", - сказал Саргсян, выразив убеждение, что именно поведение действующих властей Армении привели к этой кровопролитной войне, которую можно было избежать.

"Можно ли было предотвратить эту войну? Да, эту войну можно было предотвратить. Однако, если бы начались боевые действия, удалось ли избежать стольких потерь на войне? Да, таких больших потерь удалось избежать. Удалось ,s нейтрализовать новые угрозы после 9 ноября? Да, это было возможно. Например, территориальные уступки посредством устных соглашений были слабостью, невыполнением 8-го пункта заявления от 9 ноября по вопросу пленных", - сказал Саргсян, при этом согласившись с тем, что было предательство.

По его словам, армянский народ Южного Кавказа хочет прочного мира, стабильности и развития, которые основаны не на идеях тех, кто считает проблему решенной теми, кто хочет гетто, а на существующих нормах международного права, реальных компромиссах и достоинстве.

"Даже сегодня, спустя более года после 44-дневной войны, ситуация в Сюнике, а не только вокруг Сюника, крайне тревожна, случаи нарушения территориальной целостности Армении заслуживают осуждения. События сложились таким образом из-за преступного бездействия капитулирующих и бесчестных властей Армении, из- за их неверной оценки ситуации, глубокого кризиса, созданного ими в системах безопасности, и разрушительных последствий прошедшей войны. Они не понимали, что слова государственного деятеля, особенно занимающего высокую должность, слышны не только в Армении, но и за ее пределами. Нередки случаи, когда их недальновидные мысли, абсурдные утверждения для прикрытия собственных роковых ошибок затем используются против интересов Республики Армения", - отметил Саргсян. Выразив убеждение, что действующий режим, будет привлечен к ответственности за антигосударственную деятельность.