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 Суббота, 18 Декабря 2021 15:40
Марианна Мкртчян

Серж Саргсян: Спекуляция тезисом "Сдадим Арцах и заживем" разложила основы армянской 30-летней независимости

Серж Саргсян: Спекуляция тезисом "Сдадим Арцах и заживем" разложила основы армянской 30-летней независимости

АрмИнфо.Спекуляция тезисом "Сдадим Арцах и заживем" на протяжении многих лет, разложила основы армянской 30-летней независимости.  Об этом в ходе своего приветственного слова на открытии 17-ого съезда Республиканской партии Армении заявил лидер РПА,  третий президент РА Серж Саргсян.

"Арцахский вопрос был и остается вопросом защиты и существования нашего народа, сохранения нашей идентичности в качестве независимой государственной единицы. Но, к сожалению, чтобы понять эту истину, нашему народу пришлось пройти через кровопролитную войну", - сказал лидер РПА, напомнив, что сегодня в мире существуют 85 национальностей без государства с населением от 3 до 30 млн.

При этом он задался вопросом, неужели Армения хочет пополнить их ряды, предав забвению тех, кто отдал свои жизни за независимость РА.

"Я и мои братья по оружию никогда не скрывались в бункерах. Наше поколение верило, что выполнение долга перед отечеством не героизм. Обеспечение безопасности нашего народа было нашей обязанностью и службой. Наше поколение также верило, что дела сами говорят за себя. Более того, с точки зрения международных отношений интересно отметить, что после Второй мировой войны в мире не было побед, сопровождавшихся территориальными завоеваниями, без санкций. Как мы могли не объяснить нашему народу значение этого счастья? Вместо этого широко рекламировалась фраза "давайте жить хорошо". Я ненароком хочу спросить, хорошо ли вы живете сейчас?", - вопрошал Саргсян.

Вместе с тем он отметил, что этот съезд также является уникальным водоразделом, поскольку сегодня РПА политическая сила, объявит об окончании этого этапа самоочищения. По его словам, в партии должны остаться только те, кто готов на самопожертвования ради процветания и защиты Армении и Арцаха, церкви, достоинства, в память о тех, кто отдал свои жизни за Родину.

Саргсян также констатировал, что на этот раз очередной съезд партии, в отличие от предыдущих лет, проходит в другом статусе - оппозиционном. Поэтому, по его словам, и отчеты будут существенно отличаться от отчетов их предыдущих очередных съездов, где они представляли приоритеты государственной политики по разным направлениям и шаги, предпринимаемые для их реализации.

"Одно дело быть членом правящей партии, совершенно другое - представлять оппозиционную политическую силу. Причем это касается не только Республиканской партии, это не только внутреннее явление. Вы, как и тысячи наших друзей по партии, прошли через это преобразование или уникальное испытание. Некоторые не выдержали испытания, и это действительно было серьезным испытанием перед лицом яростных нападений нечестивых популистских властей, вопиющего беззакония, репрессий, политических преследований, клеветы, нападений на семьи и детей. Не все были готовы терпеть, сопротивляться, сохранять дух борьбы, а некоторые были просто оппортунистами, которые всегда вписывались в разное время, и в такой момент они покинули политическую семью, поставив свои интересы и комфорт превыше всего. К сожалению, Республиканская партия не была лишена таковых в своих рядах.  Это был процесс, который нужно было пройти и очиститься"- заявил лидер РПА.  При этом третий президент Армении констатировал, что за последние годы накопилось много вопросов, некоторые из которых озвучивались РПА. "Тем не менее, этот съезд - возможность подвести итоги пройденного пути, более подробно осмыслить, ответить на вопросы, интересующие многих из вас, значительной части нашего общества. В конце концов, что произошло за последние 5 лет? Почему популисты захватили власть? Что происходит сейчас внутри нашей страны? С какими серьезными вызовами мы сталкиваемся? Какие опасности и угрозы стоят перед нашей страной? С точки зрения обеспечения безопасность и оборона Армении и Арцаха, в какой геополитической среде, каковы очаги конфликта интересов? Как видите, я не говорю церемониальной речи церемониального характера, но говорю с вами честно, я ожидаю того же от вас", - заявил Саргсян.

При этом он отметил, что в 2018 году он ушел, чтобы не пролилась кровь, чтобы тысячи людей, собравшиеся на площади смогли исполнить свои мечты, требуя подотчетности от пришедших на волне эйфории властей в выполнении данных обещаний.

"В 2018 году я ушел, пожелав мира, гармонии и логики нашей стране, я ушел для того, чтобы успокоился наш народ, обманутый популистами и отравленный большим количеством манипуляций, лжи и дезинформации теми, кто пришел к власти при поддержке внешних заинтересованных сил, при четких геополитических целях", - отметил третий президент РА.

Он подчеркнул, что был бы только счастлив, если бы в стране воцарился мир и согласие.  Однако, продолжил Саргсян, настоящие цели того, что было скрыто за пеленой бархатной народной революции, многим видны уже сегодня. "Видимо, я мешал тем, кто руками этих недоразумений поставил меня перед трудной дилеммой: уйти или применить силу, пролить кровь в своей стране, чтобы остаться у власти. Нетрудно представить, в какое положение поставили бы Армению сценаристы или реальные бенефициары так называемой революции, какому отношению наша страна удостоилась бы. Армению бы записали в страны изгои, а меня в диктаторы. Их совершенно не интересовал тот факт, что внутриполитическая нестабильность в Армении серьезно увеличивает внешнюю опасность, что существует непосредственная напряженность на границе и что противник пользуется этой возможностью. Им было все равно, может даже желательно, а для меня - нет. Я все это учел. Наше правительство мешало  всем тем, чьи представления об Арцахе и будущем Армении не совпадали с нашими. Мы никому не принадлежали, продвигали интересы нашей страны, что им не нравилось", - сказал третий президент Армении.

По его словам, в 2018 году его целью было не удержаться у власти, а удержать Арцах любой ценой, который был гарантией безопасности Армении. Саргсян еще раз повторил, что был выдвинут на пост премьер-министра только для того, чтобы укрепить позиции РА в переговорном процессе по Арцаху и избежать сегодняшней трагедии. "Разве не было ясно, что неблагоприятное решение арцахского вопроса обойдется Армении слишком дорого? Я был в этом убежден, хотя меня обвиняли в желании остаться у власти навсегда.  Сегодня меня спрашивают, почему я не применил силу против протестующих. Я говорил и скажу это еще раз, легко говорить с начало одно, а потом обратное. То хорошо, что не применил, то плохо", - отметил третий президент РА.

В тоже время Саргсян выразил убеждение, что внешние силы не смогли бы достичь успехов, если бы не имели сторонников внутри Армении, троянского коня, который собственными руками разрушит собственный дом изнутри. Он с сожалением констатировал, что в Армении были таковые.

При этом лидер РПА обратился к некоторым кругам и призвал собственные ошибки не приписывать ему. "Я хочу обратиться к определенным кругам. Не приписывайте свои ошибки мне. Я не заставлял вас участвовать в этой авантюре, затем пойти и поцеловать в лоб осла, громче всех верещащего в стаде, а потом выдумывать мифы, как будто я договорился сдать власть этому (Николу Пашиняну - ред.)", -подытожил третий президент РА.


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