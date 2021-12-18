Суббота, 18 Декабря 2021 15:38

АрмИнфо. Очередной, уже 17-ый съезд Республиканской партии Армении проходит в чрезвычайных условиях, когда государство и народ сталкиваются с серьезнейшими вызовами. Об этом в ходе своего приветственного слова на открытии съезда партии заявил лидер РПА, третий президент Армении Серж Саргсян.

По его словам, для республиканцев, стоявших у истоков формирования независимого государства, и сыгравших ключевую роль в государствостроительстве эта ситуация не может не вызывать обеспокоенности. Лидер РПА констатировал, что этот съезд хорошая возможность проанализировать события, произошедший за последний год, высказаться по поводу вызовов, стоящих перед страной и путей их преодоления, а также определиться с дальнейшим вектором развития партии.

"На этом подотчетом съезде мы не должны обсуждать только внутрипартийные вопросы и определиться с политическим курсом. Мы не можем притворяться и искажать самих себя. Притворство никогда не было чертой присущей нам. Поэтому, мы без смягчающих слов обязаны констатировать горькую реальность, сложившуюся в стране. А она в том, что каждый 5 гражданин РА безвозвратно покидает родину - это рекордные показатели. Представьте масштабы катастрофы", - сказал Саргсян.

По его словам, горькая реальность в том, что сегодня в Армении каждый третий - беден, и этот показатель резко ухудшился за последние два года. Третий президент РА обратил внимание, что согласно верхнему порогу бедности Всемирного банк в Армении в бедности живут 47,7%

населения, меж тем, еще три года назад у людей была средняя удовлетворенность базовыми потребностями.

"Реальность в том, что в результате 44-дневной войны, 35 тысяч арцахцев или более 8 тысяч семей остались без крова над головой. Их населенные пункты перешли под азербайджанский контроль. Это не просто статистика, за этим стоят люди, судьбы, детские воспоминания, семейные кладбища, перешедшие под контроль врага, созданное на протяжении лет имущество и находящаяся под угрозой идентичность. В результате этой войны 5000 тысяч семей потеряли свою надежду, а зачастую и единственного кормильца семьи, их смысл жизни. 5000 молодых парней так и не станцевали на собственной свадьбе, не создали семью и не завели детей. К этой демографической катастрофе добавилась пандемия коронавируса, унесшая тысячи невинных жизней", - отметил Саргсян, добавив, что в Армении в 2020 году были зафиксированы самые низкие демографические показатели за прошедшие 70 лет. По его словам, в стране показатели рождаемости и смертности практически сравнялись, что также большая катастрофа.

Лидер РПА отметил, что антинациональное и непатриотичное правительство как Пилат умыло руки, огородившись нашими соотечественниками, оставив солдат на поле боя, собственное бессилие представив как дезертирство солдат их семьям, а беспомощность системы здравоохранения как международную норму. Он указал на повышение смертности в стране на 6,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Реальность в том, что армянское общество сегодня как никогда поляризовано и деморализовано. Согласно опросам, сегодня 70% общества не хочет слышать о политике. Люди отказываются принимать существующие реалии, и безразличны ко всему происходящему в стране",

- сказал Саргсян.

Вместе с тем, он подчеркнул, что выстроенная на протяжении многих лет серьезными жертвами государственная безопасность страны, дипломатическая, оборонная, цифровая безопасность сегодня разложены. "Наша страна за переговорным столом представлена в качестве экономического и правового субъекта", - отметил он, добавив, что благодаря технологиям конечно можно вводить людей в заблуждение, но это не может длиться вечно.

Саргсян также считает, что трагизм в стране дошел до того, что на фоне этой общенациональной катастрофы с национальной повестки пытаются устранить такой важный принцип для человека как достоинство. "Достоинство - это не просто слово, это неотчуждаемое право человека. У наших соотечественников пытаются отобрать это право в условиях капитуляции, национального унижения и отсутствия гарантий безопасности", - сказал он, добавив, что противников власти массово прослушивают, лишая их права на частную жизн