Суббота, 18 Декабря 2021 12:53

АрмИнфо.Турция заговорила о совместном производстве боевых самолетов с Азербайджаном.

"Наши двери для совместного производства национальных боевых самолетов открыты для стран, которые хотят сотрудничать с нами. Переговоры по этому вопросу ведутся с такими странами, как Азербайджан, Пакистан, предлагаем объединить наши усилия", - заявил заявил директор Главного управления оборонной промышленности Администрации президента Турции Исмаил Демир в интервью CNN-Turk, передает АПА.

Он добавил, что Турция поддерживает инициативу по использованию странами опыта, знаний и навыков Турции в области авиации и оборонной промышленности: "Естественно, у каждой страны есть свои навыки и способности. Мы будем продолжать развивать эти шаги со странами, согласившимися с нашими предложениями, и мы считаем, что эти шаги принесут положительные результаты".

Отметим, что турецкая компания TUSAŞ (Aviasiya və Kosmos Sənayesi A.Ş.) в 2017 году подписала контракт с британской компанией BAE Systems на производство национального боевого самолета (MMU) пятого поколения, способного поражать цели на дальних дистанциях, оснащенного полностью электронными и современными радиолокационными системами. Первые испытания MMU планируется осуществить в 2025 году.