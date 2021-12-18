Суббота, 18 Декабря 2021 12:52

АрмИнфо. В Армении за минувшие сутки было проведено 6549 тестов, выявлено 156 новых случая заражения коронавирусом.

Согласно сообщению Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА, в общей сложности, на утро 18 декабря в стране зарегистрировано 343 506 инфицированных коронавирусом. На лечении находится 6072 пациента (за сутки показатель уменьшился на

365). Выздоровели 328 050 человек ( 511 - за последние сутки), скончались 7 895 пациентов (8 человек за прошедшие сутки).

Число граждан, инфицированных коронавирусом, но скончавшихся по формулировке "из- за иных болезней" достигло 1 491 (2 - за последние сутки). Таким образом, общее число смертей достигло 9386 человек. В целом, в стране проведено 2 485 938 тестов с момента вспышки пандемии.