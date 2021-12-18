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АрмИнфо. Глава правительства РА Никол Пашинян запускает процесс начала конституционных реформ в стране.
Так, согласно сообщению на сайте правительства РА, решением Никола Пашиняна будет запущен процесс формирования Совета по конституционным реформам.
Так, решением Пашиняна, начат процесс роспуска профессиональной комиссии по конституционным реформам, созданной постановлением премьер-министра от 12 февраля 2020 года N 181-А, и запущен процесс формирования Совета по конституционной реформе.
Так, согласно решению, в формируемый Совет по конституционной реформе войдут: министр юстиции РА, который возглавит Совет; представитель Армении в Европейском суде по правам человека; председатель Постоянной комиссии по государственно- правовым вопросам Национального Собрания (с согласия); Защитник прав человека (с согласия); по одному депутату от каждой фракции Национального собрания РА (по согласованию); один представитель Высшего судебного совета (по согласованию); три представителя политических партий и блоков, не прошедших в парламент, а также представители общественных организаций.
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|Степан Галстян освобожден от должности замначальника Генштаба РА
|Президент Армении и посол Китая обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
|Президент Армении и посол Беларуси затронули вопросы региональной безопасности
|Депутат: Прежде чем переходить к налаживанию отношений с Турцией необходимо решить вопрос с безопасностью
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