Суббота, 18 Декабря 2021 12:43

АрмИнфо.Турция выступает не только за нормализацию отношений с Арменией, но и за мир и стабильность на всем Южном Кавказе. В этом вопросе позиция Анкары предельно искренняя. Об этом заявил вице- президент Турции Фуат Октай, выступая на парламентских слушаниях по проекту госбюджета страны на 2022 год.

По словам Октая, турецкая сторона будет продвигать диалог с Ереваном предельно внимательно и в тесной координации с Азербайджаном.

Вице-президент Турции напомнил, что Азербайджан в своих действиях "в период 44- дневной войны основывался на международно признанном праве на самооборону". Однако, тот же Октай не объяснил о какой так называемой самообороне он говорит, ведь в этой войне Азербайджана выступал в качестве агрессора, о чем азербайджанской руководство не только не скрывает, но даже и хвастается, на фоне бездействия международного сообщества.

"Новые реалии сформировали плодотворную почву для долгосрочного мира и стабильности в этом регионе", - сказал Октай.

Политик привлек внимание к мирной инициативе Турции и Азербайджана по формированию площадки регионального сотрудничества - формату "3+3".

"Позиция Анкары в вопросе обеспечения долгосрочной стабильности и мира на Южном Кавказе останется неизменной", - заверил он.