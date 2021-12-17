Пятница, 17 Декабря 2021 22:23

АрмИнфо.Министерство здравоохранения Армении приняло решение отменить требование об обязательном ношении масок в открытых общественных местах. Об этом говорится на официальной странице ведомства в Фейсбук.

Подобное решение было принято с целью смягчения ограничительных мер в связи со снижением уровня заражения коронавируса.

Отметим, что по положению на 11:00 17 декабря фактическое лечение от коронавируса в Армении получает 6 437 пациентов. В последнее время в стране наблюдается снижение суточного числа заразившихся

коронавирусом граждан, тогда как количество выздоровевших в разы превышает случаи заражения.

С момента вспышки пандемии в стране было проведено 2 479 389 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 343 350 человек (13,8% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 327 539 (95,4%), скончалось - 7 885 (свыше 2,2%).