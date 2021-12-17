Пятница, 17 Декабря 2021 21:03

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 20 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 27, 29, 31, 33, 35 на улице Саряна, 22, 26, 33а на улице Маисян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилой дом 39 на пр. Тиграна Меца, жилые дома 3, 3а, 5 на улице Ехбайрутян, жилые дома 9, 9а, 14, 16, 16а на улице Манандяна, жилой дом 13 на улице Низами, собственные дома на улицах Котовского, Мусаелян, Додохян, Раздан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 11-192 на улице Антараин, жилые дома 9-136/2 на улице Верин Антараин, жилые дома 40/2, 30/3 на улице Лер Камсара, жилые дома 12/5, 12/6 на улице Л.Азгалдяна, жилой дом 52/20 на улице Ахбюра Сероба, жилой дом 22 на улице Геворга Эмина, жилые дома 30, 32 на улице А.Хачатряна, жилые дома 2, 4 на 1-ом переулке Арама Хачатряна, собственные дома 120-124/2, 1-125, 130/7, 122/17, 148/5 на улице Антараин, 1-45, 123/3, 136/6, 186/13 на улице Верин Антараин, 59-92 на улице Севкареци Сако, школа N132 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично квартал ‘Чаренц” в городе Эчмиадзин; села Атарбекян, Хоронк;

в Араратской области:

10:30-12:00 частично село Беркануш;

10:30-16:00 жилые дома 15, 16 на улице Ханджяна, 11, 13 на улице Ереванян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

12:30-14:00 частично село Далар;

14:30-16:00 частично село Хнаберд;

в Котайкской области:

10։00:16։00 жилые дома 4, 18-22 в 4-ом квартале и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван;

11։00-17։00 квартал “Зонал-каян”, частично кварталы “Сараландж”, “Марзадашт” в городе Абовян; частично частные дома Дзорахбюра; квартал ‘Маяк” в Джрвеже; частично села Гегашен, Гарни, Котайк и Атис.