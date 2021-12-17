Пятница, 17 Декабря 2021 21:03

АрмИнфо.Я несколько раз просил прощение у арцахцев за то, что мы их предали. Об этом 17 декабря в ходе акции протеста перед зданием Высшего судебного совета, заявил правозащитник Аветик Ишханян.

"Я еще в 2002 году дал обещание не выступать на митингах и акциях, правда за исключением тех случаев, когда Арцаху грузит опасность. К сожалению, нам не удалось удержать Арцах. Я несколько раз просил прощение у арцахцев за то, что мы их предали. Да, мы их предали, потому что не смогли избавиться от действующей власти, пускай даже во время прошлогодней войны", - сказал правозащитник.

Вместе с тем он отметил, что его предки - бабушка и два деда были жертвами сталинских репрессий. "Я себе представить не мог, что в независимой Армении моей мечты я будут очевидцем подобной среды: доносы, оговоры, прокуроры и суди подобно Вышинскому (прокурор уголовно-судебной коллегии Верховного суда РСФСР (1923-1925) - ред.). Для того, чтобы оказать давление на оппозиционного депутата, заключают под стражу его отца. Здесь представлены фотографии политзаключенных, это те, кто под арестом. Но, у нас десятки людей подвергаются политическим преследованиям и ждут своего часа", - отметил правозащитник, добавив, что сегодня уже становится стыдно жить в этой стране.

Он обвинил судей ВСС в уничтожении судебной системы страны, отметив, что они являются инструментом для реализации указаний Гагика Джангиряна (глава ВСС - ред.).

В свою очередь депутат от оппозиционного блока "Армения" Гегам Манукян заявил, что сегодняшняя акция не носит однодневный характер. "Члены Высшего судебного совета продолжат находиться под общественным давлением. Наша цель - защита закона, а не принуждение судей служить тому или иному человеку. Сегодняшняя акция, которая проходит у здания ВСС, станет своего рода предупреждением. Она будет иметь продолжение", - сказал Манукян.

Отметим, что оппозиция сегодня организовала у здания Высшего судебного совета Армении акцию протеста. Демонстранты пришли выразить недовольство ВСС в связи с политическим давлением в стране. От здания ВСС участники акции шествием направились к Генпрокуратуре Армении.

Уже у здания Генпрокуратуры секретарь парламентской фракции блока "Армения" Арцвик Минасян заявил, что оппозиция начинает процесс отставки генерального прокурора Армении Артура Давтяна. По словам оппозиционера, Генеральная прокуратура пытается сломить сопротивление армянского народа, однако, они не позволят этого.

"Генпрокуратура возбудила уголовные дела против людей только за то, что они встали на защиту Родины и смогли одержать победу над действующими властями. Прокуроры ответят за то, что выступают в роль обвинителей по уголовным делам, возбужденным на незаконном основании. Призываю перестать служить людям, дающим незаконные указания. Сегодня на ваших глазах Армению раздирают, и вы не хотите противостоять предателям, пренебрегаете фактами, содержащими в себе признаки тяжких преступлений", - заявил Минасян. Отметим, что акции протеста была организована на фоне политического преследования оппозиционных кандидатов, одержавших победу на выборах в органы Местного самоуправления в ходе выборов 5 декабря. Накануне? суд принял решение об аресте лидера блока "Мамикон Асланян", экс-мэра города Ванадзор Мамикона Асланяна. Последний претендовал на пост главы Ванадзора, заручившись поддержкой чуть менее 40 % ванадзорцев. Аналогичная ситуация сложилась и в Варденисе. Через несколько дней после выборов в ОМС был арестован кандидат в мэры от альянса "Единый Варденис" Арам Арутюнян, а жене кандидата в градоначальники от другого блока предъявили обвинение. Ранее под стражу были заключены глава общины Горис Аруш Арушанян, мэр Каджарана Манвел Пармазян.