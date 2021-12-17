Arminfo.info




 Пятница, 17 Декабря 2021 21:02
Марианна Мкртчян

Госдеп США: Баку использует обвинения в терроризме для борьбы с оппозицией

Госдеп США: Баку использует обвинения в терроризме для борьбы с оппозицией

АрмИнфо. Азербайджан по-прежнему в числе стран, которые Государственный департамент США хвалит в своих ежегодных национальных отчетах О борьбе с терроризмом за активную работу по "сдерживанию, обнаружению и пресечению террористических усилий, а также денег и материалов через свои сухопутные и морские границы".

Однако уже второй раз в отчетах говорится о попытках властей представить политических оппонентов и религиозных активистов террористами или квалифицируя их действия, как "терроризм" или "экстремизм", сообщает TURAN.

В опубликованном в четверг Отчете о борьбе с терроризмом (CRT) за 2020 год отмечается, что в прошлом году в Азербайджане "не сообщалось о террористических актах".

Правоохранительные органы и служба безопасности проводили операции по пресечению и предотвращению террористических атак, арестовывали и преследовали подозреваемых в терроризме, а также преследовали возвращающихся из-за рубежа азербайджанцев, подозреваемых в причастности к террористическим группам за пределами Азербайджана, или их финансировании.

Тем временем, правоохранительные органы "очень произвольно квалифицируют те или иные действия, как "терроризм" или "экстремизм", что делает политических оппонентов и религиозных активистов объектами судебного преследования, ареста и жестокого обращения".

"Такие люди особенно уязвимы перед физическим насилием со стороны подразделения по борьбе с Оргпреступностью МВД", - отмечают авторы, ссылаясь на отчеты Госдепартамента о соблюдении прав человека и отчет о религиозной свободе, в которых упоминаются факты таких злоупотреблений в Азербайджане.

В качестве примера упоминается дело члена оппозиционной Партии народного фронта Ниямеддина Ахмедова, осужденного на 13 лет тюремного заключения по обвинению в финансировании терроризма.

Ахмедов был задержан в 2020 году и первоначально обвинен в нарушении правил карантина, введенных для предотвращения распространения коронавируса. Позже его обвинили в финансировании терроризма. Правозащитные организации признают его политическим заключенным, назвав обвинения абсурдом. 


Лента новостей
Минздрав Армении отменил требование об обязательном ношении масок в открытых общественных местахМинздрав Армении отменил требование об обязательном ношении масок в открытых общественных местах
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Правозащитник: В независимой Армении моей мечты я стал очевидцем прокуроров и судей подобно ВышинскомуПравозащитник: В независимой Армении моей мечты я стал очевидцем прокуроров и судей подобно Вышинскому
Госдеп США: Баку использует обвинения в терроризме для борьбы с оппозициейГосдеп США: Баку использует обвинения в терроризме для борьбы с оппозицией
Вазген Манукян призвал граждан Армении присоединиться к молодежной инициативе <Моя мысль Арцаху>Вазген Манукян призвал граждан Армении присоединиться к молодежной инициативе <Моя мысль Арцаху>
Межведомственная комиссия будет координировать работы по выполнению взятых на себя Республикой Армения международных обязательствМежведомственная комиссия будет координировать работы по выполнению взятых на себя Республикой Армения международных обязательств
Госдеп: США приветствуют встречу Пашинян-Алиев в БрюсселеГосдеп: США приветствуют встречу Пашинян-Алиев в Брюсселе
Выборы ректора ЕГУ прошли на фоне протеста студентовВыборы ректора ЕГУ прошли на фоне протеста студентов
Омбудсмен Армении: Появление вооруженных азербайджанских военных возле армянских сел участило случаи нарушения основополагающих прав мирных жителейОмбудсмен Армении: Появление вооруженных азербайджанских военных возле армянских сел участило случаи нарушения основополагающих прав мирных жителей
Гагик Агаджанян: Строительство железной дороги через Мегри - чисто политический проект и в случае его реализации Армения окажется в полной транспортной изоляцииГагик Агаджанян: Строительство железной дороги через Мегри - чисто политический проект и в случае его реализации Армения окажется в полной транспортной изоляции
Доклад: Азербайджанский гуманизм в действии- 6 случаев обезглавливая армян, в том числе и женщин в ходе 44-дневной войныДоклад: Азербайджанский гуманизм в действии- 6 случаев обезглавливая армян, в том числе и женщин в ходе 44-дневной войны
МИД Армении высказался по поводу предоставления Азербайджану статуса наблюдателя в ЕАЭСМИД Армении высказался по поводу предоставления Азербайджану статуса наблюдателя в ЕАЭС
Мастерство изготовления дутара и искусство бахши включены в репрезентативный список нематериального культурного наследиМастерство изготовления дутара и искусство бахши включены в репрезентативный список нематериального культурного наследи
Профильная комиссия НС одобрила выдвижение кандидата от власти на пост омбудсменаПрофильная комиссия НС одобрила выдвижение кандидата от власти на пост омбудсмена
Политик: Политик: "3+2" - закономерное продолжение процессов, требующих предельно серьезного подхода
Историк: Геноцид армян был, есть и остается краеугольным камнем армяно-турецких проблемИсторик: Геноцид армян был, есть и остается краеугольным камнем армяно-турецких проблем
В Армении за сутки подтвердилось 193 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 510 человекВ Армении за сутки подтвердилось 193 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 510 человек
Америабанк заключил новые кредитные договоры с компанией responsAbility и Глобальным фондом климатического партнерства на сумму 20 миллионов долларов СШААмериабанк заключил новые кредитные договоры с компанией responsAbility и Глобальным фондом климатического партнерства на сумму 20 миллионов долларов США
По версии World Travel Awards Армения признана ведущим местом всемирного наследия в 2021 годуПо версии World Travel Awards Армения признана ведущим местом всемирного наследия в 2021 году
Haberturk: Для оздоровления армяно-турецких отношений будет разработана трехэтапная дорожная картаHaberturk: Для оздоровления армяно-турецких отношений будет разработана трехэтапная дорожная карта
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Степан Галстян освобожден от должности замначальника Генштаба РАСтепан Галстян освобожден от должности замначальника Генштаба РА
Президент Армении и посол Китая обсудили вопросы двустороннего сотрудничестваПрезидент Армении и посол Китая обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Президент Армении и посол Беларуси затронули вопросы региональной безопасностиПрезидент Армении и посол Беларуси затронули вопросы региональной безопасности
Депутат: Прежде чем переходить к налаживанию отношений с Турцией необходимо решить вопрос с безопасностьюДепутат: Прежде чем переходить к налаживанию отношений с Турцией необходимо решить вопрос с безопасностью
Секретарь Совбеза РА рассказал экспертам Секретарь Совбеза РА рассказал экспертам "Атлантического совета" о подходах Армении к разблокированию региона
Айк Марутян обратился к жителям столицыАйк Марутян обратился к жителям столицы
Спекуляция на пустом месте или как в Баку хотят подняться в глазах Минска за счет декларативного заявления Восточного партнерстваСпекуляция на пустом месте или как в Баку хотят подняться в глазах Минска за счет декларативного заявления Восточного партнерства
Никол Пашинян проводит встречу с членами фракции <Мой шаг> Совета старейшин ЕреванаНикол Пашинян проводит встречу с членами фракции <Мой шаг> Совета старейшин Еревана
Замглавы МИД РФ встретился с руководителями дипмиссий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и УзбекистанаЗамглавы МИД РФ встретился с руководителями дипмиссий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана
Мамикон Асланян будет арестованМамикон Асланян будет арестован
Айк Марутян и правящая политическая команда расходятся в политических взглядах:  Армен ГалджянАйк Марутян и правящая политическая команда расходятся в политических взглядах:  Армен Галджян
Омбудсмен Армении и постпред ПРООН обсудили проблемы жителей приграничных общин страныОмбудсмен Армении и постпред ПРООН обсудили проблемы жителей приграничных общин страны
"Крылья Татева" признана лучшей канатной дорогой 2021 года по версии World Travel Awards
Команда звездного армянского футболиста готовится к напряженному отрезку сезонаКоманда звездного армянского футболиста готовится к напряженному отрезку сезона
Прогноз: Ни Азербайджан, ни Турция никогда не станут членами ЕАЭС и ОДКБПрогноз: Ни Азербайджан, ни Турция никогда не станут членами ЕАЭС и ОДКБ
Вице-премьер РФ: Идет активная работа по разблокировке транспортных коммуникаций на Южном КавказеВице-премьер РФ: Идет активная работа по разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе
Защита Мaмикона Асланяна назвала незаконной уголовное преследование их подзащитного, претендующего на пост мэра ВанадзораЗащита Мaмикона Асланяна назвала незаконной уголовное преследование их подзащитного, претендующего на пост мэра Ванадзора
Айк Марутян сообщил о намерении приобрести еще 100 новых автобусов и столько же лифтов для ЕреванаАйк Марутян сообщил о намерении приобрести еще 100 новых автобусов и столько же лифтов для Еревана
Пашинян представил детали договоренностей с Алиевым и заявил о перспективах успешного диалога с АнкаройПашинян представил детали договоренностей с Алиевым и заявил о перспективах успешного диалога с Анкарой
Американское посольство в Армении рассказало о новых правилах въезда в СШААмериканское посольство в Армении рассказало о новых правилах въезда в США
Аналитик: Перспектива нормализации отношений с Турцией содержит как риски, так и специфичные возможностиАналитик: Перспектива нормализации отношений с Турцией содержит как риски, так и специфичные возможности
Евросоюз выделит 2,3 млрд евро в виде инвестиций странам Евросоюз выделит 2,3 млрд евро в виде инвестиций странам "Восточного партнёрства"
В Анкаре назвали имя спецпредставителя Турции по нормализации отношений с АрмениейВ Анкаре назвали имя спецпредставителя Турции по нормализации отношений с Арменией
В Армении наблюдается тенденция снижения суточных темпов распространения коронавируса, при ускорении динамики выздоровевшихВ Армении наблюдается тенденция снижения суточных темпов распространения коронавируса, при ускорении динамики выздоровевших
Джейк Салливан назвал безответственным и провокационным передвижение военных вблизи армяно-азербайджанской недемаркированной границыДжейк Салливан назвал безответственным и провокационным передвижение военных вблизи армяно-азербайджанской недемаркированной границы
Пашинян и Анастасиадис обсудили вопросы развития сотрудничества между Арменией и КипромПашинян и Анастасиадис обсудили вопросы развития сотрудничества между Арменией и Кипром
"Мы никогда не оставим армян": в Брюсселе по инициативе президента Франции состоялась трехсторонняя встреча Пашиняна, Макрона и Алиева
Ильхам Алиев назвал переговоры с Николом Пашиняном в Брюсселе конструктивнымиИльхам Алиев назвал переговоры с Николом Пашиняном в Брюсселе конструктивными
Фракция «Мой шаг» Совета старейшин Еревана намерена снять с поста мэра столицыФракция «Мой шаг» Совета старейшин Еревана намерена снять с поста мэра столицы
Кавказская «сковорода»: Россия между западным молотом и тюркской наковальнейКавказская «сковорода»: Россия между западным молотом и тюркской наковальней
В Москве прокомментировали перспективы присоединения Азербайджана к ЕАЭСВ Москве прокомментировали перспективы присоединения Азербайджана к ЕАЭС
Захарова о Брюссельской встрече: Россия приветствует прямые и продолжительные контакты между Азербайджаном и АрмениейЗахарова о Брюссельской встрече: Россия приветствует прямые и продолжительные контакты между Азербайджаном и Арменией
В Москве приветствуют демонстрируемый Анкарой и Ереваном настрой запустить двусторонний диалогВ Москве приветствуют демонстрируемый Анкарой и Ереваном настрой запустить двусторонний диалог
В Брюсселе стартует 6-ой саммит Восточного партнерства: Беларусь не примет участие во встречеВ Брюсселе стартует 6-ой саммит Восточного партнерства: Беларусь не примет участие во встрече
Премьер-министры Армении и Словении отметили важность углубления отношений Армения-ЕСПремьер-министры Армении и Словении отметили важность углубления отношений Армения-ЕС
Генпрокурор Армении и глава Минюста Ирана обсудили актуальные вопросы правового сотрудничества между двумя странамиГенпрокурор Армении и глава Минюста Ирана обсудили актуальные вопросы правового сотрудничества между двумя странами
Правящая фракция провалила внеочередное заседание по вопросу делимитации и демаркации границы с АзербайджаномПравящая фракция провалила внеочередное заседание по вопросу делимитации и демаркации границы с Азербайджаном
Прогноз: Полноценной реализации Прогноз: Полноценной реализации "3+3" ожидать не стоит
Майа Санду: Молдова заинтересована в углублении и укреплении отношений с АрмениейМайа Санду: Молдова заинтересована в углублении и укреплении отношений с Арменией
Читать больше



Эксперты
Политик: Политик: "3+2" - закономерное продолжение процессов, требующих предельно серьезного подхода
Историк: Геноцид армян был, есть и остается краеугольным камнем армяно-турецких проблемИсторик: Геноцид армян был, есть и остается краеугольным камнем армяно-турецких проблем
Прогноз: Ни Азербайджан, ни Турция никогда не станут членами ЕАЭС и ОДКБПрогноз: Ни Азербайджан, ни Турция никогда не станут членами ЕАЭС и ОДКБ
Аналитик: Перспектива нормализации отношений с Турцией содержит как риски, так и специфичные возможностиАналитик: Перспектива нормализации отношений с Турцией содержит как риски, так и специфичные возможности
Кавказская «сковорода»: Россия между западным молотом и тюркской наковальнейКавказская «сковорода»: Россия между западным молотом и тюркской наковальней
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности