Пятница, 17 Декабря 2021 21:02

АрмИнфо. Азербайджан по-прежнему в числе стран, которые Государственный департамент США хвалит в своих ежегодных национальных отчетах О борьбе с терроризмом за активную работу по "сдерживанию, обнаружению и пресечению террористических усилий, а также денег и материалов через свои сухопутные и морские границы".

Однако уже второй раз в отчетах говорится о попытках властей представить политических оппонентов и религиозных активистов террористами или квалифицируя их действия, как "терроризм" или "экстремизм", сообщает TURAN.

В опубликованном в четверг Отчете о борьбе с терроризмом (CRT) за 2020 год отмечается, что в прошлом году в Азербайджане "не сообщалось о террористических актах".

Правоохранительные органы и служба безопасности проводили операции по пресечению и предотвращению террористических атак, арестовывали и преследовали подозреваемых в терроризме, а также преследовали возвращающихся из-за рубежа азербайджанцев, подозреваемых в причастности к террористическим группам за пределами Азербайджана, или их финансировании.

Тем временем, правоохранительные органы "очень произвольно квалифицируют те или иные действия, как "терроризм" или "экстремизм", что делает политических оппонентов и религиозных активистов объектами судебного преследования, ареста и жестокого обращения".

"Такие люди особенно уязвимы перед физическим насилием со стороны подразделения по борьбе с Оргпреступностью МВД", - отмечают авторы, ссылаясь на отчеты Госдепартамента о соблюдении прав человека и отчет о религиозной свободе, в которых упоминаются факты таких злоупотреблений в Азербайджане.

В качестве примера упоминается дело члена оппозиционной Партии народного фронта Ниямеддина Ахмедова, осужденного на 13 лет тюремного заключения по обвинению в финансировании терроризма.

Ахмедов был задержан в 2020 году и первоначально обвинен в нарушении правил карантина, введенных для предотвращения распространения коронавируса. Позже его обвинили в финансировании терроризма. Правозащитные организации признают его политическим заключенным, назвав обвинения абсурдом.